Batuque de Preamar leva o espetáculo 'Tambores Intercultural' ao Festival de Cerâmica do Marajó

O grupo Batuque de Preamar leva a riqueza da cultura marajoara ao palco do Festival de Cerâmica do Marajó neste sábado (5/09), em Soure, no Marajó. A apresentação gratuita acontece a partir das 20h na Associação de Moradores do Pacoval e promete envolver o público em um mergulho profundo nas tradições locais.

Inspirado no legado do poeta Mestre Dikinho, o espetáculo “Tambores Intercultural” transforma poesia em música, mostrando como a vida ribeirinha e a pesca marajoara se conectam com ritmos tradicionais como carimbó, toada, lundu e côco, além de influências de bossa nova.

O projeto foi contemplado pelo Edital Casa Aberta Amazônia Paraense, da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, fortalecendo a difusão da música popular amazônica e promovendo um encontro intercultural entre artistas de diferentes gerações.

Batuque de Preamar: música, memória e resistência

O grupo sourense, formado por Amilton Lima, Adriel Brandão, Brisa Sousa, Mestre Eliezer Brandão, Nena (Edielcimar Castro), Paulo Bararua e o jovem compositor Yuri Guimarães, propõe um repertório que une tradição e contemporaneidade. “Mais que música, é memória, resistência e orgulho coletivo”, destaca Ana Oliveira, produtora do projeto.

A musicista Brisa Romana Sousa dos Santos, de 23 anos, reforça a importância de editais culturais para valorizar a tradição marajoara e a presença feminina no carimbó:

“Este show foi pensado para trazer a poesia da vida ribeirinha, da pesca e, principalmente, a memória do Mestre Dikinho, uma das nossas maiores inspirações.”

Intercâmbio cultural no Marajó

Durante o festival, os educadores Arlen Vilhena e Thiago Bragança, da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, participam de atividades com os músicos locais, promovendo troca de experiências e aprendizado sobre os ritmos, cantos e musicalidade do Marajó.

Uma viagem sonora pela cultura marajoara

Criado em 2024, o Batuque de Preamar homenageia mestres como Regatão, Zezinho Viana, Ronaldo Silva e Dorival Caymmi, apresentando um espetáculo que atravessa gerações e celebra a diversidade cultural do arquipélago. Com tambores como base sonora, o grupo reafirma a força da identidade marajoara e do patrimônio cultural imaterial da região.

Serviço 'Batuque de Preamar: quando o rio encontra o mar, a poesia vira som.'

Data: 05/09

Horário: 20h

Local: Associação de Moradores do Pacoval, Soure, Marajó