Baterista realiza workshop gratuito para músicos em Belém; veja como participar

O artista Rit Batera chega a Belém para realizar um workshop gratuito na próxima terça-feira (26), às 18h, na casa de eventos Nabera, no bairro Cidade Velha. A oficina será para músicos que desejam aprender e crescer com dicas e ensinamentos do profissional que já atuou ao lado do cantor Gusttavo Lima.

Rit conta que a música foi algo que transformou bastante sua vida: “A minha conexão com a música começou muito cedo, seria difícil descrever o que eu seria sem ela. Através da música, pude realizar diversos sonhos, até mesmo aqueles inimagináveis. Pude visitar diversos lugares do mundo onde nem mesmo sonhei um dia estar, e pude também nesses lugares, impactar a vida de pessoas através da minha arte. E tudo isso, devo a música, que tem o poder de nos conectar com as pessoas”.

Durante o workshop, Rit Batera conversará com os artistas sobre sua trajetória, realizando também uma apresentação especial. O artista compartilhará dicas para o crescimento profissional dos músicos presentes, assim como imersão musical e sorteios para os participantes.

Como participar do workshop

Para participar do workshop, os interessados devem entrar em contato com o número (91) 98400-4451. O evento é limitado.

Conheça Rit Batera

Ritcher Azevedo, conhecido na cena musical como Rit Batera, é natural de Brasília, no Distrito Federal, cresceu cercado de influências musicais vindas de seu pai, também músico, o que o levou a começar sua jornada na música aos seis anos. Juntando-se ao seu irmão, Rick Azevedo, e a mais três primos, formaram uma banda de pop rock que se apresentou em diversos festivais em sua cidade natal. Apaixonado e focado em aprender a tocar bateria, Rit Batera começou a estudar o instrumento musical seguindo os conselhos do seu pai, e ao longo desse percurso, se inspirou em artistas como: Renato Pelado, João Barone, Paulinho Fonseca, Dave Weckl, Dennis Chambers, dentre outros..

Serviço

Evento: Workshop gratuito

Data: 26 de novembro (terça-feira)

Local: Casa de eventos Nabera, no bairro Cidade Velha

Horário: às 18h

