Barcarena lança Academia de Letras para zelar pela cultura, pela literatura e pelo ensino

Barcarena, no Baixo Tocantins, celebra hoje (14) o início oficial das atividades da Academia Barcarenense de Letras (Abarcle), com a posse da diretoria, a diplomação dos Imortais e de seus membros honoríficos, entre outras homenagens. A ideia da criação da entidade é incentivar e promover a educação, cultura e literatura local. A festa ocorre no salão de eventos Magnificat, a partir das 19h.

Idealizada por um grupo de escritores e professores do município, a Abarcle nasceu para congregar pessoas que se dediquem às atividades literárias e artísticas nas mais diversas formas de expressão, além de realizar estudos e pesquisas na área da literatura local, regional e nacional. Ela atuará em Barcarena para apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações literárias e artístico culturais do município, além de promover e incentivar a educação e cultura através de diversas estratégias previstas em seu regimento. O projeto para a criação da Academia foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, ainda em 2021.

“A Academia é um sonho coletivo de um grupo de escritores e professores locais que está se materializando, através do apoio de diversas pessoas. O evento é o ápice de um processo em andamento há três anos, comenta o poeta Hélio Santos, que assume a direção da Abarcle. Para ele, a criação da Abarcle representa um marco para o município, pois possibilitará o desenvolvimento da cultura local, principalmente a literária. “Ler, escrever e interpretar são fundamentais. Através de parcerias com as secretarias municipais de Cultura e de Educação queremos alavancar o ensino em Barcarena e transformá-la em um expoente. Vemos isso como algo fundamental nesse momento de retrocesso que acompanhamos cotidianamente. A necessidade de valorização da cultura, da educação e das artes de modo geral”, argumenta.

Os membros titulares da Abarcle são: Braulino Poça Magno, Claudiane Anjos Santiago, Dalva Valente Guimarães Gutierrez, Edson Anilo Cardoso, Fernando Antonio Jares Martins, Francinete Costa Botelho, Gabriela Tavares Furtado, Hélio de Souza Santos, Jairo Antonio Castro Nascimento, Jorge Antonio Monteiro Maia, José Luís Moraes Souza, Luiz Antonio Valente Guimarães, Luiz Sérgio da Silva Lacerda, Márcia de Souza Pinheiro, Patricia Regina de Almeida Moreira e Raimundo Nonato Oliveira Sodré. Eles recebem hoje seu diploma de Imortais.

Os idealizadores compõem os membros fundadores da Academia e, entre eles foram eleitos, para ocupar a primeira Diretoria Executiva da instituição, o professor, historiador, jornalista, escritor e poeta Hélio Santos como Presidente; na Vice-Presidência está Aldenora Cravo, que também é escritora, poeta, pedagoga e professora; a Secretaria Geral ficou com Luiz Valente, historiador, professor e escritor; na Tesouraria Geral a professora de Língua Portuguesa, revisora e escritora Gabriela Furtado; tem ainda na suplência da Secretaria Geral Braulino Magno, que é professor de Filosofia, poeta e escritor; Jorge Maia, tradutor, escritor, poeta e professor de Língua Inglesa e Literatura ficou na suplência da Tesouraria Geral. O Conselho Consultivo ficou composto pelos escritores e poetas Jairo Castro, Edson Cardoso, Raimundo Sodré, Luis Moraes e Patricia Almeida.