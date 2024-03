Bandas paraenses fazem Tributo a Akira Toriyama do Dragon Ball em Belém

Nesta quinta-feira, 28, será realizado o evento “Especial Dragon Ball: Tributo a Akira Toriyama”, no Studio Pub-Presidente Pernambuco, a partir das 19h, sob o comando das bandas paraenses Banda Rasengan e da Geek Band, que trarão à vida a temas inesquecíveis, incluindo um repertório especial J-Rock e aberturas de diversos animes conhecidos da galera.

VEJA MAIS

Recentemente, o lendário criador do Dragon Ball Z, Akira Toriyama, faleceu, deixando como legado suas obras revolucionárias como Dragon Ball e Dr. Slump, que inspiraram milhões fãs ao redor do mundo. No evento, além das bandas temáticas, haverá ainda: Feira Geek, Concurso Cosplay, Karaokê e Flash Tattoo.

Segundo a integrante da banda Geek Band, Larissa Nascimento, independentemente do tempo, “sempre vamos ter aquela música de abertura que, quando toca, dispara um turbilhão de memórias e sentimentos nostálgicos”, iniciou a artista. Larissa destacou ainda que resgatar essas memórias afetivas, “nos faz entender a importância da cultura, da música na vida das pessoas, resgatar bons sentimentos ou criar novos, é sempre muito bem-vindo”, complementou.

Ao ser questionada sobre a figura de Akira Toriyama, Larissa destacou que o autor deixa um legado. “É uma obra que vai além do entretenimento, Akira exportou a cultura japonesa para todo o mundo”. A artista destacou ainda que Akira permitiu uma troca entre diferentes culturas, trazendo questões importantes e universais como amizade, perseverança, honra, e a dualidade do bem contra o mal.

Para o integrante da Banda Rasengan, João Barros, “nossas músicas passeiam em muitas fases dos animes, é como se cada show nosso fosse um resgate para essa cultura”. João destacou que a homenagem em especial desta quinta-feira, é importante porque foi Toriyama marcou a vida de cada integrante da banda. “A figura do Akira Toriyama representa um grande início, acreditamos que sem ele, não teríamos tido tantos outros animes depois e ter pluralizado tanto a cultura japonesa”.

História

Akira Toriyama foi um autor japonês de mangá, conhecido por ser o criador de séries como Dragon Ball e Dr. Slump. Toriyama é considerado um dos autores que mudou a história dos mangás ao lado de Osamu Tezuka e Rumiko Takahashi, pois suas obras são altamente influentes e populares, principalmente Dragon Ball, que muitos artistas de mangá citam como fonte de inspiração.

O autor morreu aos 68 anos no dia 1º de março de 2024. Um comunicado publicado no site de Dragon Ball afirmou que a morte de Toriyama foi provocada por um hematoma subdural, que é quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.