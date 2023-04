Banda Xeiro Verde inaugura 'Brega Chic' neste sábado (1)

Uma nova festa de brega, um dos ritmos mais amados pelos paraenses, inaugura neste sábado (01). A festa "Brega Chic" será lançada com a atração principal da banda Xeiro Verde, no Dom Gastro Bar, a partir das 19h, juntamente com Gabriel Xavier e o jornalista e DJ Márcio Lins, que prometem levar o melhor do ritmo do patrimônio imaterial do Pará.

Para a vocalista da banda Xeiro Verde, Hellen Patrícia, referência no brega nacionalmente, é sempre um prazer lançar um novo projeto ao ritmo paraense. “Para mim é sempre muito bacana ser convidada a fazer o lançamento de um projeto que é relacionado ao brega. A gente fica sempre muito feliz de fazer parte desses lançamentos. Esperamos começar com o pé direito e que o Brega Chic seja um grande sucesso. Esse é só o primeiro de muitos que virão”, declarou.

A Xeiro Verde é uma das bandas de brega mais influentes e consagradas no cenário musical paraense, com um alcance musical nacional. Ao longo das quase três décadas de atuação, a banda acumula títulos e reconhecimento por onde passam, com sucesso de público por onde passa.

A cantora da banda Xeiro Verde, Hellen Patrícia, também tem uma longa trajetória na música. A jovem gravou e lançou o primeiro LP aos 13 anos de idade, e aos 16, colocava o segundo álbum no mercado. Após uma temporada na Banda Impacto, aos 18 anos, Hellen passou a integrar a banda Xeiro Verde, precisamente no dia 30 de setembro de 1994.

“Jamais imaginaria a proporção que isso tomaria, nos meus maiores sonhos era isso que eu queria, poder levar alegria, animação, bons momentos e boas memórias ao público através da nossa música, do nosso brega que agora é algo reconhecidamente valioso e pertencente ao nosso estado, de fato é como viver um sonho”, comenta Hellen.

Para a abertura da nova festa “Brega Chic”, a banda prepara um repertório bem eclético com uma cronologia pelo brega. “O repertório é de muito brega, vamos tentar fazer uma cronologia do brega. Tentar tocar desde o flash brega até os mais atuais, as marcantes, os mais antigos. O repertório é de muito brega para todo mundo dançar bastante”, declarou.

A banda tem um disco de ouro dentre os títulos mais representativos da carreira após vender mais de 100 mil cópias, e já participou de programas televisivos nacionais como o "Mais Você", da Rede Globo, quadros do programa "Fantástico", ao lado de Regina Casé, e ainda como música tema da personagem Olenka na novela "Avenida Brasil".

A Xeiro Verde está planejando os festejos para os 30 anos de história que ocorrerá em 2024 com grande estilo. “Já estamos nos preparando para os 30 anos da Xeiro Verde, que será no ano que vem, mas como tudo passa muito rápido já estamos planejando”, reflete.

Neste ano, o grupo lançará uma música inédita junto com um clipe. “A gente comemora os 29 anos da Xeiro Verde neste ano e com um trabalho novo, um EP novo, músicas que já estamos colocando nas nossas redes sociais e nas plataformas de streaming, vai ter música com clipe inédita lançada nos Sons do Pará, então aguardem. É um trabalho novo. Ano que vem terá um grande show em comemoração aos 30 anos da Xeiro Verde”, adianta.

Serviço – Festa Brega Chic

Lançamento com Banda Xeiro Verde, Gabriel Xavier e Márcio Lins

Data: sábado, 1° de abril

Horário: a partir das 19h,

Local: Dom Gastro Bar, travessa Três de Maio, nº 1736, bairro São Brás, Belém.