Banda Tiadê se apresenta nesta sexta (20) no pub Los Cervejeiros em Ananindeua

A banda Tiadê se apresenta, nesta sexta-feira (20) de maio, no Los Cervejeiros Pub, na Tv. We Vinte e Oito, 221, Ananindeua, próximo a universidade ESMAC. A apresentação inicia as 22h e será cobrado apenas covert artístico.

A Banda Tiadê tem influência do rock nacional, passando pelo pop rock e rock clássico, trazendo várias influências no repertório como Titãs, Capital Inicial, Lobão e Barão Vermelho.

Temas políticos, sociais com uma pitada de sarcasmos e reflexões pessoais, estarão presentes nessa apresentação da Tiadê, que veio pra fazer a diferença na cena do rock nacional em Belém e Ananindeua.

A banda é formada por Denise (vocal), Tathy (bateria), Lobo (baixo) e Hélio (guitarra).

Todos estão convidados para ouvir um bom rock nacional com bebida bem gelada e muita diversão.