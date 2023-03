Banda Senta Peia lança novo CD com show nesta sexta-feira (10)

A banda paraense Senta Peia lança nesta sexta-feira (10), o mais novo álbum, intitulado como "Nosso Cantar Amazônico". O evento será marcado com um show que acontecerá às 20h, no Sesc Boulevard, localizado na Boulevard Castilho França, número 522.

O público pode esperar muita mistura e cultura regional nesse evento, como afirma o compositor Eduardo Luz: “Diversidade rítmica é o que o público pode esperar, além de um álbum bem vibrante e dançante que é a razão de ser da banda, e um trabalho bem elaborado e fiel ao seu propósito sem esquecer a identidade da banda”.

A banda termina o seu terceiro CD, sendo o primeiro autoral, e que marca uma nova fase no grupo. Segundo o vocalista e fundador Eduardo Luz, esse trabalho demonstra a essência do que é a Senta Peia, com os conhecimentos folclóricos e regionais dos músicos. Eles acreditam na importância da valorização da regionalidade do estado e da cultura paraense.

O "Nosso Cantar Amazônico" reúne cerca de 11 músicas que misturam diversos estilos musicais, do Pará e do Brasil. As faixas são a soma dos anos de trabalho na música de cada um dos integrantes, como explica o fundador. “Sempre tive vontade de fazer um trabalho pautado em pesquisas que tive a oportunidade de fazer quando fazia parte de grupos parafolclóricos, então, reuni o material que tinha e comecei a compor, bem como alguns músicos da banda que também tinham passagens por grupos similares, daí reuni as músicas e gravamos esse trabalho que mostra o "NOSSO CANTAR AMAZÔNICO, que dá nome ao álbum”, afirma.

Com 14 anos de existência, o grupo surgiu em 2008, quando Eduardo Luz fazia parte de outro projeto musical. Na época, ele começou a chamar alguns amigos para o ajudarem a cumprir a agenda de shows. O nome inusitado surgiu no momento em que o fundador estava em busca de algo que transmitisse a essência da mistura de ritmos que é a banda. “O nome foi consequência da diversidade do trabalho que é uma verdadeira peia musical, onde nos shows apresentamos vários ritmos do Brasil e sempre com shows dançantes com forte influência da música regional da amazônia. Daí batizei o trabalho de Senta Peia”, conta ele.

Atualmente a banda é composta por Eduardo Luz, que é compositor; Expedito Carvalho, flautista e compositor; Anselmo Borges, violonista e compositor; Arnaldo Azevedo, músico e efeitos e Emanuel Luz, músico e percussionista.

A versão digital do trabalho chegará nas plataformas digitais somente no próximo mês, em abril, quando a banda se apresentará em um show na Praça da República.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)