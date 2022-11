Banda ‘Senta Peia’ comemora 14 anos de carreira com show ‘Identidade’

Com 14 anos de carreira, a banda Senta Peia comemora o aniversário de formação com show “Identidade”, hoje, 2, na Casa de Shows Na Figueredo, a partir das 21h. O repertório promete entregar clássicos que marcaram a trajetória do grupo formado por Eduardo Luz, compositor e fundador da banda; Expedito Carvalho, flautista e compositor; Anselmo Borges, violinista e compositor; Arnaldo Azevedo, músico e efeitos e Emanuel Luz, músico e percussionista.

Eduardo é mais conhecido como Edu, além de músico também é socioeducador concursado da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). O líder como se declara, relembra o início da banda e a inspiração para o nome do grupo. "O nome surgiu das lembranças que tinha da infância, quando ouvia os mais velhos falarem que iam 'sentar a peia' [referente a bater]", destacou.

O grupo forma uma família construída sem laços consanguíneos entre os membros, vem de uma amizade de mais de 30 anos. Hoje, agregam a nova geração. Emmanuel, é o membro mais jovem da banda, filho de Eduardo. "Nossa amizade vem de mais de trinta anos juntos tocando em grupos Parafolclóricos e de samba que nos uniu", disse.

Para Edu o show celebrará os 14 anos de história e para quem conhece e acompanha a banda, será um momento emocionante. "[O público] pode esperar um show contagiante e emocionante, com muita música boa e amigos, que fazem parte da nossa trajetória", pontuou.

"As influências são os grandes mestres da música popular paraense, a banda Senta Peia sempre teve contato com os grandes mestres nas mais diversas viagens pelo estado. E isso enriqueceu nossa música, nosso conhecimento e sempre em cada letra, melodia temos as influências desses grandes mestres", complementou falando das influências da banda.

O show que mescla ritmos como o carimbó, boi bumbá, lundu, marabaixo, brega, samba, dentre outros ritmos especiais, também tem participações de Pedrinho Calado, Renato Lu, DJ Anderson Brasil, Eduardo Du Norte e o Grupo Sancari, ao lado de dançarinos profissionais.

Serviço

Evento: Senta Peia comemora aniversário de 14 anos

Data: 2/12, sábado.

Horário: 21h

Local: Casa de shows Na Figueredo.

Informações e ingressos antecipados: (91) 9141-4129 | (11) 97638-5454

