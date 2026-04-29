Banda Sayonara é declarada patrimônio cultural do Pará com sanção da governadora Hana Ghassan

A Banda Sayonara, ícone da música paraense, foi oficialmente declarada Patrimônio Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Pará. A Lei nº 11.431, que garante o reconhecimento, foi sancionada pela governadora Hanna Ghassan e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 29 de maio, marcando o início das celebrações pelos 66 anos de carreira do grupo, a serem completados em 9 de agosto.

O documento oficial estabelece que a obra da Banda Sayonara é reconhecida “para os fins previstos nos arts. 18, inciso VII e 286, inciso I, da Constituição do Estado do Pará”.

Origem e Trajetória da Banda Sayonara

Fundada em 12 de agosto de 1960 na cidade de Belém, Pará, a Banda Sayonara é considerada uma das formações musicais mais populares da região. Sua trajetória começou de forma informal na Igreja São Raimundo, localizada no bairro do Telégrafo.

Ao longo de mais de cinco décadas de atividade, o grupo lançou diversas canções de sucesso, que se tornaram marcantes para o público paraense.

Grandes Sucessos

"Quem Não Te Quer Sou Eu"

"Declaração de Amor"

"Tarde Demais"

"O Sonho Acabou"

"Raio de Luz"

"Desejos"

"Solidão"

"Beat Sayonara"

"Meu Amor é Todo Seu"

Apesar das mudanças em sua formação ao longo dos anos, com a passagem de diversos músicos, a Banda Sayonara mantém sua relevância. O primeiro vocalista e guitarrista do grupo, Luciano Bastos, segue envolvido com a carreira da banda, atuando atualmente como seu empresário.

Atualmente, a Banda Sayonara continua em plena atividade, preservando sua forte presença no cenário musical paraense e celebrando o reconhecimento como patrimônio cultural.