Banda Rotta se apresenta oficialmente em Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás recebe hoje, 14, o lançamento oficial da Banda Rotta, dentro das atividades do Instituto Cultura Vale. Com um repertório de pop e rock nacional, a banda pretende oferecer ao público que gosta destes ritmos mais uma opção na cidade. O grupo se apresenta às 18h, na Casa da Cultura de Canaã, dentro do projeto “Show da Casa”. A entrada é gratuita.

A banda é original da cidade e começou com a união de quatro amigos. Amantes da música, sempre se reuniam para “fazer um som” durante os horários livres. “A gente se conheceu através da música mesmo, uns sete anos atrás, e descobrimos que tínhamos essa paixão em comum, né? Que é a música. Então decidimos compartilhar um com os outros essa vontade de fazer música”, contou o vocalista da banda Warlison Souza.

Em algum tempo, os ensaios começaram a juntar mais amigos para assistir e, com isso, veio a oportunidade de se profissionalizar, fazendo shows abertos ao público, com entretenimento e animação. “Vemos como uma oportunidade de levar estes ritmos que gostamos para o público. Hoje, em Canaã ainda são poucas bandas com essa pegada pop, é mais comum vermos forró e sertanejo. Além disso, foi questão de unir o útil ao agradável. Temos muito amor pelo que fazemos, mas agora também podemos desenvolver um trabalho remunerado, que, graças a Deus, vem dando certo”, explicou.

A apresentação na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás foi planejada como o cartão de visitas do grupo. A Banda Rotta tocará um vasto repertório de clássicos do rock nacional, de Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana a Cazuza. “Ainda estamos trabalhando muito com covers, mas temos muitos planos também de desenvolver composições autorais. Podemos garantir ao público que vem coisa boa por aí!”, brincou o músico. A Banta Rotta é composta ainda por Paulo Tavares, no baixo; Jackson Aragão, na bateria; e Ezequiel na guitarra.

O espaço cultural foi criado e é mantido pela mineradora Vale e, agora, integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Para isso, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contações de história, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música e dança, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, canto, violão, flauta doce, musicalização infantil e percussão tradicional paraense.

Agende-se:

Show de lançamento da Banda Rotta

Data: hoje, 14, às 18h.

Local: Pátio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, que fica na Rua das Esmeraldas, 141 – Jardim das Palmeiras – Canaã dos Carajás.

Entrada gratuita