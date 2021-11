Banda Noturna retorna aos palcos paraenses após dois anos sem shows presenciais

Após dois anos sem realizar apresentações presenciais em decorrência da pandemia, a Banda Noturna retornará aos palcos, no próximo sábado (27), a partir das 19h, no espaço Ná Figueiredo, localizado na Av. Gentil Bittencourt, no bairro Batista Campos, em Belém.

O show de abertura ficará por conta de Drin Esc, um artista paraense que passeia entre o rap, R&B, trap e música alternativa, criado na periferia da Cidade das Mangueiras. Além das atrações principais, o evento terá exposições e vendas artísticas de Bianca Marinho, do JAMBA Manual Collage, produtora de colagens manuais e responsável pela capa do último single da banda, 10km, e do designer e ilustrador Armando Netto.

Todo o dinheiro arrecadado no evento será destinado a ajudar o quarteto a chegar em São Paulo para a final do concurso do festival internacional EDP Live Bands, no qual a Banda Noturna garantiu uma vaga após votação popular.

Os interessados em participar do show terão que apresentar o comprovante de vacinação;

Banda Noturna

Marcado por refrões viciantes, a banda paraense Noturna transita do indie pop ao rock alternativo. No primeiro semestre de 2020, uma mobilização de fãs, artistas e produtores culturais paraenses, garantiu a vaga da Banda Noturna na final do concurso internacional EDP Live Bands, sendo a única representante da região norte a chegar nessa etapa do concurso. Neste ano, a decisão da vaga acontecerá em um show ao vivo, em São Paulo.

Formada por Jhenifer Cohen (Vocal), Rayssa Tiger (bateria), Raphael Bezerra (guitarra) e Marcello Athayde (baixo), o conjunto lançou o EP “Amargo”, e cinco singles, incluindo a nova música de trabalho “10km”, que marca o novo momento da banda, com uma produção totalmente independente.

O quarteto já subiu aos palcos do Psica Festival e Garage Sounds em 2019, e acumula mais de 43 mil streams no Spotify. A banda se encaminha para a produção do seu segundo EP, e futuramente o primeiro álbum de estúdio.

O conjunto compõe, de forma visceral, sobre as vivências e buscas pelo o amor, nessa nova geração. Entre várias influências, suas principais referências são Terno Rei, Tame Impala e Duda Beat.

Serviço

Noturna - Volta aos Palcos

Show de abertura por Drin Esc;

Exposição artística por Jamba Manual Collage e Armando Netto.

Data: 27/11/2021

Local: Ná Figueredo, localizado na Av. Gentil Bittencourt, 449, bairro Batista Campos.

Horário: 19h

Ingressos: $15 - antecipados nas redes sociais da banda (@noturnamusic) - PIX ou Boleto; $20 - na portaria.