Banda Na Vibe agita a virada de ano para quem vai ficar em Belém

Para receber a chegada de 2022, a banda "Na Vibe" se apresenta nesta sexta-feira, 31, no restaurante Mirante do Combu, hotel Gold Martan e Exclusive Club, em Belém. O vocalista Leandro Lima garante que ninguém vai ficar parado. “Vamos fazer um belíssimo show para deixar marcada na vida dos nossos fãs e do nosso público a chegada do Ano Novo”, afirma.

Quanto ao repertório, o vocalista promete uma seleção com tudo o que há de mais atualizado no cenário mundial e brasileiro. “Vamos mandar nossas canções autorais, é claro, com nosso pagodão baiano, mas também não vai faltar os sucessos que a gente escuta nas rádios, na internet, nas redes sociais”, adianta.

Serviço:

Shows da banda Na Vibe

Data: 31 de dezembro (sexta-feira)

Locais: Mirante do Combu, Gold Martan e Exclusive Club

Informações: @navibeoficial_ no Instagram