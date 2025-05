Banda Junoplast Cave lança 'Live in Amazonia' nesta terça (20)

Trabalhar a poética das palavras em idiomas diversos, transgredir sentimentos e captar significados na região do planeta em que se vive, tudo ao som do rock. Essa é a proposta da banda Junoplast Cave que nesta terça-feira (20) lança, no YouTube, "Live in Amazonia", uma experiência visual e sonora singular gravada em uma balsa sobre as águas do Rio Guamá, em Belém, em pleno cenário amazônico.

"Vamos lançar o “Live in Amazonia”, um registro ao vivo filmado sobre uma balsa no Rio Guamá. É uma performance que une música e paisagem amazônica, com duas faixas inéditas da banda, que farão parte do primeiro álbum completo que está por vir. Um encontro entre som, imagem e território", diz o guitarrista Ruann Magno, integrante da banda. As canções intitulam-se "Sun" e "Moon".

No silêncio dos rios

Ruann explica o nome da banda. "O nome Junoplast Cave surgiu como uma construção simbólica. 'Junoplast' é uma palavra inventada, que soa como algo industrial, plástico e nostálgico, quase como um artefato de um tempo perdido. Já 'Cave' representa um lugar de introspecção, onde ideias amadurecem em silêncio. A fusão desses dois elementos sintetiza bem nossa proposta artística: introspectiva, experimental e levemente distorcida pelo tempo".

A banda surgiu em 2019, e desde então a Junoplast Cave vem construindo sua trajetória, entre composições, gravações e shows pela cena independente de Belém. Assim, o público vem acompanhando o trabalho de Matheus Brevis (vocal), Ruann Magno (guitarra), Arthur Cunha (baixo) e Daniel Pinheiro (bateria).

Essa turma tem feito shows em diferentes espaços da cena alternativa da capital paraense. Os dois shows mais recentes se deram no Black Dog English Pub e no Na Figueiredo.

"Temos mais de 15 músicas autorais desenvolvidas. A sonoridade caminha pelo rock alternativo com elementos de música industrial, indie e psicodelia. As letras tratam de temas como ansiedade, crises existenciais, sonhos distorcidos, tempo e relações humanas — sempre com uma linguagem poética e aberta a múltiplas interpretações", revela Ruann Magno.

Na estrada da banda, os músicos lançaram em 2023 o EP "How to Stop Bad Thoughts", com seis faixas autorais. "É um trabalho que apresenta a sonoridade da banda com uma pegada introspectiva e densa. Em seguida, lançamos o single "That Me". Também temos vídeoclipes disponíveis no YouTube. 'Live in Amazonia' será nosso primeiro registro oficial de performance ao vivo", diz o guitarrista.

O título "Live in Amazonia" surge como forma de reforçar a conexão direta da Junoplast Cave com a região. Acerca desse diálogo entre música e Amazônia, Ruann destaca: "A Amazônia é muito mais do que um tema: é o lugar onde existimos. A vivência amazônica atravessa nossa arte mesmo quando não falamos diretamente sobre ela. O silêncio dos rios, o peso da umidade, a intensidade da luz — tudo isso ressoa na nossa música, ainda que de forma sutil. Num momento em que o mundo olha para a região por questões ambientais e políticas, queremos contribuir com um olhar artístico, sensível e autêntico sobre o que é viver e criar aqui".

A banda tem vídeos com músicas no idioma inglês, como “In My Head”, “Superman” e “Are You Feeling?”. Sobre essa interação entre os idiomas inglês e português, o músico diz que "a escolha pelo inglês veio de forma natural, por conta das nossas referências musicais e da musicalidade que essa língua nos proporciona". "No futuro, podemos explorar outras línguas e caminhos, contanto que venha de forma natural para nós", acrescenta.