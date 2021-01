Banda 'Di Rocha' estreia na cena com humor e temas do cotidiano

A recém-nascida banda paraense "Di Rocha" chega ao público com música autoral e com a missão de transformar temas do cotidiano em canções bem humoradas. A primeira música de trabalho, "Tornozeleira", será lançada no programa Conexão Cultura, da rádio Liberal, nesta quinta-feira (14), às 16h, no Papo Liberal. Os vocalistas e o idealizador do projeto, Guto Risuenho, vão bater um papo com o locutor Carlos Alberto sobre esse novo trabalho.

Amor bandido, traição, redes sociais fakes e entre outros assuntos que cercam o dia a dia das pessoas estão entre os temas das músicas da banda. A música de lançamento fala de um amor bandido, de um homem que se apaixona por uma mulher que já foi presa e usa tornozeleira eletrônica. A música é de autoria do próprio Guto Risuenho, que é o idealizador do projeto. "A banda veio levar ainda mais o Pará para o Brasil, mostrando o Arrocha Melody com a guitarrada paraense. 'Tornozeleira' veio para ficar como o Hit do momento", promete Guto.

A ideia de criar "Di Rocha" surgiu em meio ao isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas a banda só entrou em estúdio no último mês de novembro, quando o decreto ficou mais flexibilizado. O grupo gravou 12 músicas autorais que vão ser lançadas ao longo do ano. A ideia é que todas as músicas sejam lançadas junto com um clipe.

Para a música "Tornozeleira", a equipe convidou duas personalidades paraenses, Bob Fly e Leona Vingativa. "São duas personalidades que atuam no humor e é tudo isso que o nosso projeto preza, música em tom de humor", explicou Guto. As gravações foram feitas há um mês na região periférica do bairro do Jurunas. Além dos humoristas, participou também Raiana Correia e Wik Ximenes.

"Nós escolhemos o Jurunas para esse clipe porque se trata de um espaço que retrata muito bem a periferia de Belém. Foi muito bom realizar esse trabalho lá e em poucos dias do clipe liberado nas redes sociais já recebemos uma resposta bem positiva", acrescenta Guto. O clipe está no youtube e no facebook e em três dias de lançamento já contabilizava mais de 100 mil visualizações.

A banda tem como vocalistas Wik Ximenes e Fanny Rodrigues, que são artistas novos na cena de Belém. Guto Risuenho explicou que fez questão de escolher jovens artistas e ainda sem grandes experiências como forma de mostrar a cara nova ao projeto.

"A ideia foi de justamente escolher pessoas que ainda estejam no início da carreira. A Fanny, por exemplo, eu conheci sendo jurado em um festival. Eu a vi cantando e fiz o convite. É uma forma de começar um projeto novo e com pessoas novas do mercado ", destaca Guto.

Após "tornozeleira", o grupo já está trabalhando para o lançamento da segunda música de trabalho, que deve ser no mês de abril. E durante toda essa trajetória o público vai poder conferir o lado cômico da banda "Di Rocha". A primeira live com o grupo está programada para a primeira quinzena de fevereiro, que será uma forma do público conhecer mais o repertório do grupo.

Quem quiser conhecer mais o trabalho do grupo pode conferir as redes sociais da @bandadirocha e conferir o clipe no youtube.