Baile ‘Marcantes & Tropicais’ une Lucyan Costa e Gabriel Xavier neste sábado (29) em Belém

Brega marcante e carimbó vão embalar a festa

O Liberal
fonte

A programação aposta em artistas que transitam pela música regional contemporânea (Divulgação/ Produção do evento)

O encontro de dois jovens nomes da música paraense, Lucyan Costa e Gabriel Xavier, é o foco da primeira edição do projeto "Marcantes & Tropicais", que será realizado neste sábado (29) às 20h, na Cervejaria Cabôca. Segundo texto de divulgação do evento, a festa é “uma celebração que promete reunir música, dança e regionalidade em uma noite intensa e multicolorida”.

A programação aposta em artistas que transitam pela música regional contemporânea, mesclando elementos tradicionais e inovações sonoras nos gêneros brega-marcante, brega-saudade e carimbó. “O resultado é um encontro de batidas envolventes, interpretações cheias de personalidade e uma nostalgia que resgata clássicos da cultura paraense, sem abrir mão de uma estética moderna e envolvente”, afirmam ainda os organizadores.

Um dos nomes da nova safra do brega paraense, Lucyan Costa aposta na essência romântica e na instrumentalidade que marcaram os anos 1980 e 1990, período que moldou gerações e persiste na memória afetiva do público. Entusiasta do chamado “brega do passado”, o artista irá apresentar seu repertório às novas audiências, para manter viva a tradição que embalou diversas gerações.

O cantor, músico e compositor Gabriel Xavier, acompanhado da banda Maré, leva ao palco uma mistura de ritmos tropicais e amazônicos, como cúmbia, lambada, merengue, brega e carimbó moderno, que compõem o repertório. Neto de Pinduca, Gabriel carrega em sua formação a musicalidade da região e promete um show repleto de energia, identidade e conexão com o público. A noite também contará com o DJ Dinho, que soma à programação um set pensado para manter a pista aquecida do início ao fim.

“Vamos entregar uma primeira edição cativante para o público amante da música paraense, levando o “Marcantes & Tropicais” a entrar para o circuito cultural da cidade. Um momento que envolve dança, ritmos, musicalidade, uma verdadeira imersão dentro de um ambiente que exala a vibração e os elementos de um espacinho puramente amazônico dentro do que até recentemente foi concebido como a capital simbólica do Brasil, a rica Belém do Pará”, finaliza a produção do evento.

Para facilitar o acesso do público interessado em participar do evento, a festa oferece lista antecipada via PIX e informações pelo WhatsApp (91) 98386-0803.


Serviço:

Marcantes & Tropicais, com Lucyan Costa e Gabriel Xavier
Data: sábado, 29 de novembro
Horário: 20h
Local: Cervejaria Cabôca

Redes sociais — Lucyan Costa:
Instagram: @lucyancosta
Spotify: disponível como Lucyan Costa
YouTube: Costa20ify

Redes sociais — Gabriel Xavier:
Instagram: @gabrielxavierrr
YouTube: Gabriel Xavier

Cultura
