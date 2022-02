Baile do 'Seu Godô' é opção de carnaval neste sábado

Quem circula pela noite de Belém já deve ter se deparado com o seu Godofredo, mais conhecido como Godô. Se trata de uma figura emblemática que gosta de dançar e apreciar a cultura paraense. Com estilo próprio, esse personagem da noite de Belém já até serviu de inspiração para a música de Félix Robatto. E neste sábado (26), será o Baile do seu Godô, no Espaço Cultural Apoena.

Para animar o Baile do Seu Godô, vai ter a Fanfarra Marchinha Batuqueira, a Roda de Samba Fé no Batuque, Layse e os Sinceros e discotecagem da DJ Jack Sainha.

A festa começa às 14h com discotecagem e promoção de cerveja. Às 15h, tem Fanfarra Marchinha Batuqueira, com os clássicos dos antigos carnavais e às 17h, a Roda de Samba Fé no Batuque entra em cena com o melhor do samba de raiz e samba enredo. Nos intervalos das bandas e no encerramento, a DJ Jack Sainha assume as pick-ups. Haverá concurso de melhores dançarinos.

Godofredo Elleres, 69, paraense, já é figura esperada em diversas festas da cidade, como as Quartas Tropikais, do Apoena, e a Lambateria. Casado, há 44 anos, com Coaracy Luana, ele domina o salão e tira as damas para dançar.

“Desde criança que gosto e participo de festas e bailes, pois, meu pai gostava e organizava festas familiares nos diversos momentos. Aqui em Belém, considerando que as festas e bailes sempre fizeram parte da vida cultural da cidade, eu participo ativamente desses eventos em blocos de Carnaval, festas e cortejos Juninas, pois, são momentos de congregação e vivências com parentes e amigos”, defende o dançarino das noites de Belém.

Layse & Os Sinceros apresenta o trabalho solo da cantora, multinstrumentista e compositora. No baile, ela promete um repertório diversificado.

“Tem axé, merengue, dancinha com as coreografias, tem o rodo passando na pista e a quebradeira dos quadris relembrando os sucessos que faziam a gente dançar e remexer desde pequenininhos, em uma roupagem diferenciada”, destaca Layse.

A Roda de Samba Fé no Batuque tem sete anos e a marca da roda é uma imagem de São Jorge e Zé Pilintra no centro da mesa com toalha branca e incenso. Em volta dela, os músicos, com seus instrumentos, resgatam grandes sucessos do samba de raiz, além de músicas autorais.

A roda sempre teve o propósito de levar o samba para espaços abertos, além de dar vez e voz ao samba autoral paraense e as gerações de sambistas. O grupo é formado por Geraldo Nogueira, idealizador da roda, sambista e intérprete, Ezequiel de Carvalho (voz e cavaquinho); Hugo Lima (tantã) e Neto Castro (voz e violão 7 cordas).

O evento é para vacinados com apresentação de cartão de vacina e uso de máscaras obrigatórios.

Serviço

Baile do Seu Godofredo

Data: sábado, 26, a partir de 14h

Ingressos: 15$ até 15h e 20$ depois de 15h

Local: Espaço Cultural Apoena. Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena.

Inf: 98124-1363//982038913