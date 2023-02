Baile das Sereionas apresenta a IV edição da festa pela diversidade dos corpos

Como um ato político, o Baile das Sereionas volta ao carnaval em Belém para manifestar repúdio a gordofobia e racismo. Depois de dois anos sem carnaval, a organização do bloco retorna com uma programação especial, neste sábado (4), no Bar Municipal, a partir das 17h. Os ingressos podem ser adquiridos no dia do evento.

Nesta 4ª edição, o baile conta com os shows da sambista Marta Mariana, a cantora pop Camila Castro e a Banda Matricária com suas versões feministas, liderada por Roberta Brandão. Além disso, também tem o set das djs Themônias, Coytada e Shayra Botrero.

Marta Mariana disse que preparou um repertório com a vertente do axé baiano como forma de resgate do carnaval de Salvador. "Vai ter muito axé, ijexá, pagodão baiano. Vai ser um show com os tambores em evidência", destaca a artista.

Sobre a importância do baile, Marta diz que o Baile para além de diversão é um ato político, pois se trata de uma manifestação que agrega e celebra os corpos livres. "Esse período do carnaval é um momento marcado por pessoas que estão lutando para entrar em um padrão. E o baile vem para dizer que devemos ser feliz como somo e com o que temos, pois é um espaço que agrega, ao contrário do que os bailes de elite provocam nas pessoas", analisa a artista.

A jornalista, produtora cultural e idealizadora do Baile, Roberta Brandão, diz que: “É tempo de se divertir e de ser livre. É tempo de carnaval”.

Matricária é uma banda de carnaval que sai anualmente para apresentar as versões feministas como a canção “Mulheres” de Martinho da Vila que ganha outro tom na letra da cantora Doralicy. A banda é composta pelas percussionistas Camila Rodrigues, Wellington Alemão e Dayvid, o guitarrista e diretor musical Diogo Craveiro, o baixista Pawer Martins, e nos vocais, Roberta Brandão. Funk, samba e carimbó estão no repertório da banda.

“Como a nossa festa não é só um baile eu precisava de uma banda que tivesse um repertório mais militante, feminista, fizesse versões. Por isso surgiu a Matricária, mas nós vamos ter muitas convidadas”, explica Roberta. As cantoras Sandrinha, Gláfira,Gabi Maurity (Florisse) e Claudia Peniche (Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru) vão fazer participações no show da banda Matricária.

Camila Castro vai apresentar em seu repertório desde o feminejo de Marília Mendonça ao pagode de Ludmila. A cantora atua na noite desde os 16 anos e não gosta de sustentar rótulos, pois também canta reggae e pop.

O Baile das SEREIONAS ganhou um edital da Lei Aldir Blanc em 2021 e gravou o primeiro Web Programa Corpo Livre da Amazônia. Onde entrevistou o movimento Corpo Livre de Belém. Como a modelo Plus Size Tuanne Valente e o Bloco de carnaval, Mana Gorda. O Baile também realizou a roda de bate-papo sobre gordofobia chamada de FALA SEREIONA.

Sereionas

Data: 04/01

Hora: a partir das 17h

Ingressos R$ 25 (individual), R$ 80 (mesa) no pix

sereionasbaile@gmail.com

Maiores informações: (91)92330917