Bailarina do Faustão é mordida por tubarão em viagem de férias

Natacha Horana, dançarina do balé do “Domingão do Faustão”, está passando as férias nas Ilhas Maldivas. Um dos passeios da bailarina foi um mergulho no mar repleto de tubarões. A bela compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo do momento e deixou os seguidores aflitos.

“Nadando com tubarões: check. Teriam coragem?”, escreveu ela.

Ainda no Instagram, Natacha publicou mais um vídeo, dessa vez nos Stories, mostrando mais um pouco da aventura. Ela contou que chegou a receber uma mordida de um dos tubarões. A bailarina descreveu o ato como se fosse um beijo.

Ela também compartilhou uma foto exibindo um arranhão superficial na mão que foi abocanhada pelo tubarão. Natacha nadou no meio de tubarões-lixa. A espécie é considerada dócil, com casos raros de mordidas em humanos.