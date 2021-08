Babu Santana está em Spa com a nova namorada

O ator e cantor Babu Santana tem suado a camisa durante uma temporada no Spa. Ele vem fazendo exercícios e mostrando as refeições que tem feito. Mas ele não está nessa sozinho, ele conta com o apoio e companhia da nova namorada, Lívia Maria, de 20 anos. E foi com ele que o artista posou, nesta quinta-feira (12), durante uma das atividades do spa.

Na cena, os dois aparecem sentados sobre bolas de ginástica, durante a sessão de exerícios. E os esforços do artista tem mostrado resultado: desde que decidiu diminuir o peso, Babu já perdeu cerca de 20 quilos. A meta do ator é chegar aos 96. A namorada embarcou na empreitada de mudanças de hábitos e tem acompanhado o amado.