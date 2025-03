Avenged Sevenfold anuncia shows no Brasil; veja datas e preços

A banda Avenged Sevenfold anunciou nesta segunda-feira, 17, que retornará ao Brasil com sua turnê Life Is But A Dream . O grupo de metal, que marcou presença no Rock In Rio em 2024, se apresentará em Curitiba e em São Paulo nos dias 2 e 4 de outubro de 2025, respectivamente.

O primeiro concerto será na Pedreira Paulo Leminski, na capital paranaense, e o segundo no Allianz Parque, na capital paulista. Em Curitiba, os preços vão de R$ 240,00 a R$ 750,00. Já em São Paulo, os valores são de R$ 155,00 a R$ 810,00.

A pré-venda para o show se iniciou nesta terça-feira, 18, às 12h e vai até as 11h do dia 20 de março, a próxima quinta-feira. Já venda geral se inicia no dia 20 de março, às 12h. As vendas estão sendo realizadas no site da Eventim.

A turnê Life is But A Dream marca o lançamento do oitavo álbum de estúdio da banda. Lançado em 2023, o disco é o primeiro em sete anos.

"O trabalho, como a própria banda define, foi projetado para provocar e inspirar, ampliando corajosamente a nova onda do som do heavy metal americano, com confiança, atitude e intenção", afirma o comunicado da organização do show à imprensa.

A apresentação da banda norte-americana também contará com shows de abertura. Em ambas as cidades, os grupos Mr Bungle e Karen Dió se apresentarão antes do Avenged Sevenfold. Já a banda A Day To Remember marcará presença somente em São Paulo.

Avenged Sevenfold em Curitiba

Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira) Abertura dos Portões: 16h Horário do Show: Ainda não informado Local: Pedreira Paulo Leminski Endereço: Rua João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR Classificação: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. Preços: Pista - R$240,00 (meia), R$480,00 (inteira); Pista Premium - R$375,00 (meia), R$750,00 (inteira)

Avenged Sevenfold em São Paulo

Data: 4 de outubro de 2025 (sábado) Abertura dos Portões: 14h Horário do Show: Ainda não informado Local: Allianz Parque Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP Classificação: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. Preços: Cadeira Superior - R$155,00 (meia), R$310,00 (inteira); Pista - R$205,00 (meia), R$410,00 (inteira); Cadeira Inferior - R$250,00 (meia), R$500,00 (inteira); Pista Premium - R$405,00 (meia), R$810,00 (inteira).

Confira o anúncio aqui