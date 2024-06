'Aurraiá' canino viraliza nas redes sociais e encanta internautas; veja

Um vídeo inusitado de uma ‘cãodrilha’ viralizou nas redes sociais nesta semana. Na gravação compartilhada no Instagram pelo perfil @turminhatopp, é possível ver que o dono promoveu um casamento canino junino e fantasiou os animais a caráter para participarem da brincadeira.

O casamento envolveu quatro casais e um trisal de cães, que, no vídeo, aparecem posicionados em fila, vestidos com roupinhas quadriculadas e chapéu. Além disso, um dos pets foi escolhido para se tornar o padre da ocasião. O ‘Aurraiá’ dos cães também contava com uma “barraca da mordida”. Veja;

O vídeo já conta com mais de 700 mil curtidas e diversos comentários de internautas que amaram a brincadeira e fizeram mais de 6 mil comentários no post.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)