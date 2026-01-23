Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Aulões de dança reggae de salão movimentam Belém e Portel

Atividades do Ponto de Cultura fortalecem a difusão do reggae como expressão cultural

O Liberal
fonte

Em Belém, o aulão será ministrado pelo instrutor Lorran Guedes (Ponto de Cultura Projeto de Dança Reggae de Salão/ Divulgação)

O Ponto de Cultura Projeto de Dança Reggae de Salão vai realizar aulões gratuitos neste sábado (24). As atividades ocorrem em Belém, no Jimmy Bar, e em Portel, no arquipélago do Marajó (Malibu Bar). A iniciativa busca difundir o reggae como expressão cultural e identitária, além de ampliar o acesso da população às práticas culturais afro-amazônicas.

Na capital paraense, o aulão será ministrado pelo instrutor Lorran Guedes, no Reggae do Jimmy Bar, localizado na Rodovia do Tapanã, nas proximidades da rotatória Bruno Sesh. A aula acontece das 20h às 21h, e o espaço contará com apresentações dos DJs Vitor Pedra e Daniel Morais antes e depois da atividade.

Também neste sábado, 24 de janeiro, o projeto realiza uma edição especial no município de Portel, no arquipélago do Marajó. A atividade acontece no Malibu Bar, situado na orla da cidade, a partir das 16h. Em Portel, a participação será do instrutor e DJ Eduardo Murvin. A produção cultural é assinada por Chaves do Pará, com proposta de intercâmbio entre diferentes territórios do estado.

Reggae como ferramenta de inclusão social

As ações fazem parte da proposta pedagógica do projeto, que utiliza a dança reggae de salão como ferramenta de inclusão social. A iniciativa valoriza a memória cultural e a formação artística, promovendo a aproximação entre gerações e comunidades por meio da cultura popular.

Reconhecimento e histórico do projeto

O Projeto de Dança Reggae de Salão e a Agência Cultural VP foram reconhecidos pelo Ministério da Cultura como Pontos de Cultura. Este reconhecimento ocorre no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva. Ele reforça o papel de iniciativas comunitárias que atuam na promoção da cultura, cidadania e diversidade cultural.

A Agência Cultural VP desenvolve, desde 2002, atividades de comunicação de base comunitária, com foco na divulgação de artistas e eventos. O trabalho teve início em rádios comunitárias da Região Metropolitana de Belém. Está associado à democratização da informação, ao fortalecimento da cultura reggae e à valorização de expressões culturais das periferias.

O Projeto de Dança Reggae de Salão realiza oficinas desde 2013 em Belém e outras regiões do Pará. A iniciativa consolida-se como uma ação permanente de formação cultural, educação popular e preservação do reggae como patrimônio cultural imaterial da cidade.

Os dois Pontos de Cultura de Belém também participaram da Teia Pará 2026. O evento foi realizado no Parque da Cidade, na capital, e reuniu Pontos de Cultura de diversas regiões do estado. O encontro teve como objetivo a articulação, escuta e construção coletiva, em preparação para a Teia Nacional, prevista para ocorrer no Espírito Santo.

O que são Pontos de Cultura

Os Pontos de Cultura são entidades de direito privado e sem fins lucrativos. Podem ter ou não personalidade jurídica. Eles desenvolvem e fortalecem atividades culturais em suas comunidades, com foco na promoção da cidadania, da diversidade cultural e da participação social.

Confira a programação completa

  • Belém (PA)
    • Local: Jimmy Bar
    • Endereço: Rodovia do Tapanã, próximo à rotatória Bruno Sesh
    • Quando: Sábado, 24 de janeiro, a partir das 20h
    • Atividades: Aulão de Dança Reggae de Salão e apresentações dos DJs Vitor Pedra e Daniel Morais
  • Portel (Marajó – PA)
    • Local: Malibu Bar
    • Endereço: Orla da cidade de Portel
    • Quando: Sábado, 24 de janeiro, a partir das 16h
    • Atividades: Aulão de Dança Reggae de Salão e participação do DJ Eduardo Murvin
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Diretor de ‘Sirât’, filme concorrente ao Oscar, alfineta brasileiros: ‘Ultranacionalistas’

O longa do espanhol Oliver Laxe concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu. As produções disputam, novamente, na maior premiação mundial de cinema

23.01.26 9h19

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

CULTURA

Mostra 'Uma Belém no Olhar de Alguém' reúne fotos confeccionadas por mulheres amazônidas

Exposição pode ser conferida até 8 de abril no Centro Cultural Banco da Amazônia, no centro da capital paraense

23.01.26 8h00

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quinta-feira (22)

Agora, a Casa possui um novo Líder e alianças começam a ser firmadas

23.01.26 8h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda