Aulões de dança reggae de salão movimentam Belém e Portel

O Ponto de Cultura Projeto de Dança Reggae de Salão vai realizar aulões gratuitos neste sábado (24). As atividades ocorrem em Belém, no Jimmy Bar, e em Portel, no arquipélago do Marajó (Malibu Bar). A iniciativa busca difundir o reggae como expressão cultural e identitária, além de ampliar o acesso da população às práticas culturais afro-amazônicas.

Na capital paraense, o aulão será ministrado pelo instrutor Lorran Guedes, no Reggae do Jimmy Bar, localizado na Rodovia do Tapanã, nas proximidades da rotatória Bruno Sesh. A aula acontece das 20h às 21h, e o espaço contará com apresentações dos DJs Vitor Pedra e Daniel Morais antes e depois da atividade.

Também neste sábado, 24 de janeiro, o projeto realiza uma edição especial no município de Portel, no arquipélago do Marajó. A atividade acontece no Malibu Bar, situado na orla da cidade, a partir das 16h. Em Portel, a participação será do instrutor e DJ Eduardo Murvin. A produção cultural é assinada por Chaves do Pará, com proposta de intercâmbio entre diferentes territórios do estado.

Reggae como ferramenta de inclusão social

As ações fazem parte da proposta pedagógica do projeto, que utiliza a dança reggae de salão como ferramenta de inclusão social. A iniciativa valoriza a memória cultural e a formação artística, promovendo a aproximação entre gerações e comunidades por meio da cultura popular.

Reconhecimento e histórico do projeto

O Projeto de Dança Reggae de Salão e a Agência Cultural VP foram reconhecidos pelo Ministério da Cultura como Pontos de Cultura. Este reconhecimento ocorre no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva. Ele reforça o papel de iniciativas comunitárias que atuam na promoção da cultura, cidadania e diversidade cultural.

A Agência Cultural VP desenvolve, desde 2002, atividades de comunicação de base comunitária, com foco na divulgação de artistas e eventos. O trabalho teve início em rádios comunitárias da Região Metropolitana de Belém. Está associado à democratização da informação, ao fortalecimento da cultura reggae e à valorização de expressões culturais das periferias.

O Projeto de Dança Reggae de Salão realiza oficinas desde 2013 em Belém e outras regiões do Pará. A iniciativa consolida-se como uma ação permanente de formação cultural, educação popular e preservação do reggae como patrimônio cultural imaterial da cidade.

Os dois Pontos de Cultura de Belém também participaram da Teia Pará 2026. O evento foi realizado no Parque da Cidade, na capital, e reuniu Pontos de Cultura de diversas regiões do estado. O encontro teve como objetivo a articulação, escuta e construção coletiva, em preparação para a Teia Nacional, prevista para ocorrer no Espírito Santo.

O que são Pontos de Cultura

Os Pontos de Cultura são entidades de direito privado e sem fins lucrativos. Podem ter ou não personalidade jurídica. Eles desenvolvem e fortalecem atividades culturais em suas comunidades, com foco na promoção da cidadania, da diversidade cultural e da participação social.

Confira a programação completa

Belém (PA) Local: Jimmy Bar Endereço: Rodovia do Tapanã, próximo à rotatória Bruno Sesh Quando: Sábado, 24 de janeiro, a partir das 20h Atividades: Aulão de Dança Reggae de Salão e apresentações dos DJs Vitor Pedra e Daniel Morais

Portel (Marajó – PA) Local: Malibu Bar Endereço: Orla da cidade de Portel Quando: Sábado, 24 de janeiro, a partir das 16h Atividades: Aulão de Dança Reggae de Salão e participação do DJ Eduardo Murvin

