Áudios vazados revelam treta de Anitta com Preta Gil, Ludmilla, Nego do Borel e outros famosos

As desavenças e causos de Anitta já foram relatados até em livro, mas muitos não tinham comprovação. Isso até esta terça-feira (10), quando foram publicados áudios vazados de conversas em que a poderosa fala de Simaria (dupla com Simone), Pitty, Iggy Azalea, Paloma Bernardi, Preta Gil, Ludmilla e até Nego do Borel.

Nos áudios, Anitta explica o motivo das polêmicas.

A cantora contou o que aconteceu nos bastidores do Prêmio Multishow de 2017: “Eu detesto fazer a falsa, odeio. Só que o Multishow tinha me pedido pra fazer o lance da ‘Loka’ [música] antes de eu saber dessas coisas, dela falar mal de mim. Eu tinha dado já minha palavra para o Multishow e fui cumprir, só que eu fui e não fiquei fazendo a linha não”.

Simaria pediu ajuda para divulgar artes em seu perfil, mas recebeu uma resposta afiada da funkeira: “As pessoas não vão clicar no seu flyer, não é assim, não vai adiantar. Eu ajudo as pessoas pra ajudar, eu não ajudo as pessoas pra mostrar para os outros”.

A cantora de “Me Gusta” também relatou que Simaria reclamou da demora das respostas dela quando enviava mensagens: “Como que eu a mulher mais estourada do Brasil, a banda, o grupo mais estourado do Brasil tenho tempo? Sou casada, tenho filhos e respondo”.

A poderosa também falou quanto é bondosa e citou Nego do Borel e Ludmilla: “Eu ajudo as pessoas da maneira que eu posso, da maneira que eu acredito que vai ajudar. Quando eu tenho um show que eu não vou conseguir fazer, mando o número do empresário da Ludmilla mesmo com tudo que aconteceu. Quando teve a campanha da Claro botei o Nego [do Borel], Nego ganhou um dinheiro bacana pra caramba”.

Sobre Preta Gil, Anitta também colocou seu ex-marido, Thiago Magalhães, no papo. Preta Gil e seu esposo, Rodrigo Godoy, foram citados pelo ex-casal.

Ouça os áudios: