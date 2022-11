Atriz Vandiléia Foro apresenta o espetáculo ‘Manifesto Visagento’ em Belém

A partir da união de uma pesquisa de mestrado e fabulações artísticas da atriz Vandiléia Foro, nasceu o espetáculo “Manifesto Visagento". Com quarenta minutos de duração, a atriz interage com o público e se apresenta por meio de sobreposições de imagens trabalhadas com um pano que vai desdobrando-se em várias figuras. As apresentações serão neste final de semana, dias 19 e 20, na Olaria Mundiar e, no Teatro Waldemar Henrique, de 23 a 25 de novembro, em ambos os espaços sempre às 20h.

Segundo a atriz, ““é um trabalho que mexe com as sensações, que convida o público a participar, a mover-se junto com a atuante. Um trabalho que convida a deixar-se levar por imagens que ele mesmo pode construir a partir do que ele está vendo, vivendo. Nesse espetáculo convido ancestralidades caboclas e danço pela cura do mundo. É um ato de delírio cênico que move o corpo e o faz ter coragem para enfrentar qualquer queda e a transformá-las em dança. Hoje busco nas artes da cena, conectar e acoplar as linguagens cênicas que gosto muito como a Dança Butô, a performance, o teatro de formas animadas, a contação de histórias. Minha formação acadêmica também contribui para minhas pesquisas no teatro”, afirmou.

A peça pode ser vista ainda como parte da pesquisa de mestrado realizada pela atriz e apresentada em 2017. ““É preciso dizer que minha casa passou por uma queda, uma parte da parede caiu e quando ela veio abaixo era muito barro a vista. Esse acontecimento foi disparador para a pesquisa do mestrado e que se transformou no espetáculo. A mensagem que passo é de que viver com arte nos cura da casca mofada do dia a dia. De que é preciso nos conectarmos com nossas ancestralidades, com a natureza e nos permitir a delirar e fazer disso uma dança, ou cantar, ou regar uma planta se percebemos que ela está precisando de água”, destacou.

Vandiléia Foro é natural de Icoaraci e atua no cenário teatral desde 1997. Participou da primeira oficina de teatro e contação de histórias na Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha. A partir daí mergulhou de cabeça no teatro formando-se no curso técnico da Escola de Teatro e Dança da Ufpa. Além do Pará, já participou de trabalhos em Belo Horizonte e São Paulo, experiências que contribuíram para firmar sua trajetória.

O espetáculo conta com uma equipe de diversos profissionais já experientes das artes cênicas paraense, contando com o apoio da equipe do Casarão do Boneco e Tárik Coelho. Na direção, a atriz, pesquisadora e diretora Adriana Cruz, com produção do Produtores Criativos e divulgação do Holofote Virtual – Comunicação Arte Mídia.