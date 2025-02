Atriz Tilda Swinton anuncia pausa na carreira e surpreende fãs

Os fãs da atriz Tilda Swinton foram surpreendidos com o anúncio por parte da artista de que fazer uma pausa temporária na carreira. O anúncio ocorreu durante a aparição de Tilda no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

“Eu preciso de uma pausa. Então terei uma. Terei um pouco de paz e silêncio para pensar como serão os próximos 40 anos”, disse Tilda Swinton.

Muito conhecida por suas atuações em "As Crônicas de Nárnia", "O Quarto ao lado" e "Doutor Estranho", Tilda virou queridinha do público brasileiro recentemente após sua reação empolgada com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, por sua atuação em "Ainda Estou Aqui". Tilda estrelou recentemente filmes como "Okja" (2017), "Os Mortos Não Morrem" (2019) e "Suspiria: A Dança do Medo" (2018).