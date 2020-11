Atriz revela que já gravou novela sob efeito de chá alucinógeno

A atriz Paula Picarelli revelou em seu perfil no Instagram que já gravou sob efeitos de ayahuasca, chá alucinógeno utilizado em rituais espirituais. Essa gravação seria na novela “Mulheres Apaixonadas”, de 2003, na Globo. Atualmente, a novela é reprisada no canal fechado Viva.

"Entro no boxe e abro a garrafa com ayahuasca que Alma tinha me dado. Tomo uma colher. 'Tome somente uma colher', sua voz ecoa na minha cabeça, como um flashback de novela mexicana. Tomo mais uma, e mais outra", escreveu.

"Quarenta minutos depois, ouço meu nome, me chamam para a gravação. Estou completamente pegada e penso, agora como a narração de um filme de terror trash: 'Estou em transe e vou passar mal em rede nacional'", completou a atriz.

Paula viveu par romântico com Alinne Moraes (Clara) na trama global de Manoel Carlos. Ela explicou que vivia uma "paranoia" durante a produção da novela e, para enfrentar o medo, adotou rituais religiosos.

"Em 2003, enquanto gravava a novela Mulheres Apaixonadas, eu estava imersa num culto religioso. Todos os dias, ao acordar de manhã até me deitar, tudo o que eu pensava e sentia era medo. O mundo oculto que eu acreditava existir me assustava, perseguia, atacava, e eu passava a maior parte do meu tempo tentando me proteger, enviando anjos, segurando cristais, uma infinidade de práticas e comandos mentais. A novela foi o ápice dessa paranoia. Eu vejo hoje esse medo no meu corpo quando me assisto nas cenas da novela", relatou.