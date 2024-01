Atriz pornô Jesse Jane é encontrada morta ao lado do namorado, diz site

A atriz pornô premiada e famosa nos anos 2000, Jesse Jane foi encontrada morta, ao lado do namorado Brett Hasenmueller, em Oklahoma, nos Estados Unidos. As informações são do site TMZ. A polícia local trabalha com a hipótese de que o casal morreu de overdose.

Os agentes descobriram a morte do casal após fazerem uma ronda na casa onde moravam, por um pedido de colegas de trabalho de Brett, que não recebiam notícias dele há alguns dias. Com isso, ainda não há resultado da perícia divulgado para saber desde quando os dois estão mortos.

Quem era Jesse Jane?

A atriz ganhou fama em filmes de conteúdo adulto em 2002. Quatro anos depois, ela migrou para a Playboy TV. Além de ser uma das coelhinhas, ela passou a apresentar um programa de TV, além das premiações da indústria pornográfica transmitidas pela emissora. Ela também atuou em filmes e séries do circuito comercial, como um episódio de "Entourage", da HBO. A artista deixa um filho, de 24 anos.