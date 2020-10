Atriz paraense Ana Miranda faz parte do núcleo de "Sob Pressão"

Ana Miranda faz parte do segundo e último episódio da edição especial de "Sob Pressão" sobre a pandemia da Covid-19. Ela está no papel de Lenilce, a esposa de um paciente internado com a doença.

Com inúmeros trabalhos na TV e nos palcos, entre os mais recentes ela viveu a Margarida, de Malhação: Toda Forma de Amar, dirigiu o espetáculo teatral O Oráculo e atuou no musical Martinho da Vila 8.0 como Teresa de Jesus, mãe do cantor e compositor.

“Nessa pandemia, perdi algumas pessoas queridas. Tudo muito assustador!”, lembra ela. , Aos 17 anos, a paraense se mudou para São Paulo, onde trilhou com muito esforço, dedicação e estudo, uma trajetória como atriz, diretora e professora de teatro na Oficina de Atores em 3 Atos, em São Paulo, da qual é fundadora.