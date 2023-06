Atriz Maria Clara Gueiros diz que figurante da Globo enfiou a língua em sua boca: 'Constrangedor'

Maria Clara Gueiros revelou que só dá beijos técnicos e a única vez em que isso não aconteceu foi quando um figurante da Globo enfiou a língua em sua boca. A atriz contou que na época estava gravando a novela "Insensato Coração" (2011), quando interpretou a personagem Bibi, que era uma "pegadora". As declarações foram feitas no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Segundo a atriz o relato da atriz, "Tinha uma cena que eu estava numa festa, e um cara da figuração, ele enfiou a língua na minha boca, e eu como sou muito educada não queria falar pra ele 'pô, não é assim que a banda toca, não faz isso', e eu não falava, e o diretor, coitado, sem saber porque ele estava longe, ele repetia a cena, e o cara enfiava a língua na minha boca", relatou.

Maria Clara contou que o momento foi bastante constrangedor "e eu não conseguia falar nada, fiquei com vergonha. Tinha uma hora que eu olhava para a câmera, me comunicando com o diretor", contou a atriz relembrando o momento indelicado na carreira.

