Atriz Isabella Santoni e Henrique Blecher se casam com cerimônia intimista

A atriz Isabella Santoni e o empresário Henrique Blecher realizaram uma cerimônia de casamento para pessoas mais próximas ao casal no último sábado (08/05). O evento aconteceu no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. A união dos dois foi oficializada há cerca de um mês.

Os recém-casados compartilharam alguns momentos da cerimônia. A festa contou com a presença de um seleto grupo de amigas da noiva, como a atriz Polliana Aleixo e a influenciadora Rachel Apollonio.

Durante a troca de votos, Isabella chamou o noivo de “minha chama gêmea” e explicou o significado: “A chama gêmea é um conceito espiritual que se refere a conexão profunda e intensa entre duas almas”.

Henrique Blecher, por sua vez, também fez um discurso personalizado e comentou sua fama de casamenteiro: “Todos sabem que já casei algumas vezes e, óbvio, isso gera boas piadas — algumas péssimas, outras ótimas e até me divirto”.

“Acho que virei uma espécie de Ross, personagem de 'Friends'. E quer saber? Não tenho medo de mudar. Eu mudaria 10 mil vezes até achar a minha casa, que é você”, concluiu Henrique.