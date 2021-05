Ex-BBB e atriz Carla Diaz é vacinada contra a covid-19

Na manhã desta quinta-feira (27), Carla Diaz foi vacinada contra a covid-19. A atriz, que fez sucesso no Big Brother Brasil este ano, descobriu ano passado durante a pandemia, um câncer na tireóide.

"Para quem não sabe, ano passado, no meio da pandemia, descobri um câncer na tireóide, operei, graças a Deus deu tudo certo, porém ainda me encontro em observação médica, já que ainda tem poucos meses que fiz todo o tratamento. Com isso, pertenço ao grupo de risco da Covid-19, e hoje pude finalmente ser vacinada contra o vírus!", destacou a atriz na sua rede social.

Na época em que contraiu a doença, a atriz fez um desabafo sobre o período difícil que enfrentou, mas vibrou com a vitória. Recuperada, ela compartilhou sua experiência nas redes sociais para ajudar quem está passando pelo mesmo problema.