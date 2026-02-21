Capa Jornal Amazônia
Atriz Amy Madigan elege Wagner Moura sua 'pessoa favorita' na temporada de premiações

Estadão Conteúdo

Em entrevista recente, Amy Madigan, atriz de A Hora do Mal, falou sobre ter se tornado amiga de Wagner Moura durante a temporada de premiações.

"Nos tornamos amigos de cigarro e íamos até o palco para conversar de verdade", disse a atriz ao responder quem foi a pessoa favorita que ela conheceu nos últimos meses nas premiações do cinema.

No suspense A Hora do Mal, Amy interpreta Tia Gladys, atuação que lhe rendeu a indicação de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2026, 40 anos após sua primeira indicação. Já o ator brasileiro concorre ao prêmio de Melhor Ator.

Madigan também falou sobre O Agente Secreto e a atuação de Wagner. "Esse filme, antes de tudo, é muito necessário agora, politicamente, considerando o que está acontecendo no nosso país. E a atuação dele é muito sutil, de uma forma dramática. Fiquei muito emocionada assistindo. A arte precisa estar lá fora", elogiou.

A atriz de 79 anos comentou ainda sobre o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. "Eu assisti ao show do intervalo, e aumentei o volume ao máximo", brincou. "E fiquei impressionada. Foi tão emocionante. Foi tão lindo. Simplesmente cativou a todos. E me fez rir ver como as pessoas do outro lado do corredor ficaram ofendidas e surtando por causa disso. O que está acontecendo com o ICE, o que está acontecendo em Minnesota, em todo o país, no Oriente Médio - as coisas não são mutuamente exclusivas. Mas acho que as pessoas estão prestando atenção aqui nos Estados Unidos", disse.

Indicação histórica ao Oscar

Moura se tornou o primeiro ator brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator, assim como Fernanda Torres se tornou, ano passado, a primeira brasileira indicada ao de Melhor Atriz.

O brasileiro tem sido elogiado pela crítica internacional e também por colegas da indústria - recentemente, viralizou uma entrevista em que Margot Robbie e Jacob Elordi elogiaram a beleza e a atuação de Moura.

Ao todo, O Agente Secreto concorre a quatro categorias no Oscar 2026: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de elenco.

