Atores mirins substituem Silvia Abravanel e serão novos apresentadores do 'Sábado Animado'

O SBT anunciou os novos apresentadores do Sábado Animado. No lugar de Silvia Abravanel, os atores mirins Wallentina Bomfim e Theo Radicchi assumem o posto.

Os apresentadores estreiam em 4 de julho e, até lá, Abravanel segue no comando do programa. Após onze anos, a apresentadora deixará o posto por conta de sua pré-candidatura a deputada federal.

A novidade foi oficializada pela emissora nas redes sociais. Abravanel comentou a nova etapa: "O coração está a milhão. A gente está dando um grande passo para um desafio e a gente tem certeza que as crianças vão fazer muito bem".

"Esse momento marca uma nova fase da carreira da Silvia Abravanel e do programa infantil do SBT", diz a legenda da postagem do anúncio.

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