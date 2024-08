Atores de Hollywood poderão comercializar direito de replicar vozes com IA

Um acordo fechado nesta quarta-feira (14) pelo sindicato dos atores de Hollywood, SAG-AFTRA, com o mercado de talentos on-line Narrativ, chamou a atenção do mundo: ele permite que os atores vendam aos anunciantes os direitos de replicar suas vozes com inteligência artificial (IA).

Esse novo acordo busca garantir que os atores obtenham renda com a tecnologia e tenham controle sobre como e quando suas réplicas de voz serão usadas. Isso porque os artistas temem que a IA torne comum o roubo de suas imagens.

Em comunicado, Duncan Crabtree-Ireland, funcionário do SAG-AFTRA, destacou que "nem todos os membros estarão interessados em aproveitar as oportunidades que o licenciamento de suas réplicas de voz digital pode oferecer, e isso é compreensível". "Mas para aqueles que o fazem, agora você tem uma opção segura", pontuou Duncan.

A Narrativ conecta anunciantes e agências de publicidade com atores para criar anúncios em áudio usando IA.

Negociação

A partir do acordo, um ator poderá definir o preço para um anunciante replicar digitalmente sua voz, desde que seja, no mínimo, igual ao piso do SAG-AFTRA para comerciais de áudio. Para cada anúncio que usar a réplica digital da voz, as marcas devem obter o consentimento dos artistas.

Nesse sentido, o SAG-AFTRA enalteceu o pacto com a Narrativ por estabelecer um padrão para o uso ético de réplicas de voz geradas por IA na publicidade. No começo deste ano, a atriz Scarlett Johansson chamou a atenção para os perigos, quando acusou a OpenAI de copiar sua voz para seu sistema de IA de conversação.

A greve de Hollywood em 2023 teve como questão central a tecnologia. Essa foi a primeira paralisação simultânea em 63 anos d atores e escritores. Ainda em julho passado, dubladores de videogames e artistas de captura de movimentos convocaram uma greve, por causa do fracasso das negociações de contratos de trabalho com foco nas proteções relacionadas à IA para os trabalhadores.

Uma legislação chamada NO FAKES Act foi apresentada no Congresso. Ela daria a cada pessoa o direito à sua própria voz e semelhança, tornando ilegal a cópia de IA sem permissão. O SAG-AFTRA, a Motion Picture Association, a The Recording Academy e a Disney apoiam o projeto de lei. Também geraram alarme em todo o mundo a proliferação dos chamados deepfakes (vídeos altamente realistas gerados por IA treinada em vozes e imagens reais) e seu papel na manipulação da opinião pública.