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Ator paraense integra elenco de nova série brasileira da Netflix

Phellipe Marques participa da produção nacional "O Quarto de Bonecas" e avança na carreira no audiovisual

Hannah Franco
fonte

Ator paraense integra série “O Quarto de Bonecas”, da Netflix. (Arquivo Pessoal/Phellipe Marques)

O ator paraense Phellipe Marques, de 47 anos, integra o elenco da série brasileira “O Quarto de Bonecas”, nova produção nacional da Netflix dirigida por Mauro Mendonça Filho. A obra reúne nomes conhecidos da dramaturgia brasileira, como José de Abreu, Marieta Severo, Nanda Costa, Alice Wegmann e Felipe Camargo.

Na trama, Phellipe interpreta um policial civil que aparece no episódio final, em um momento decisivo da narrativa. A produção ainda não tem data de estreia prevista. A participação marca mais um passo na trajetória do artista, que saiu de Belém em busca de espaço no mercado audiovisual.

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Natural de Belém, Phellipe Marques está participando do seriado ‘Man on Fire’, e mais uma produção nacional, com data ainda não revelada

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Phellipe Marques participa de dois episódios da produção, que já estão disponíveis no Youtube

"Sair de Belém para tentar espaço em um mercado tão competitivo não foi uma decisão simples. Houve muitas dúvidas e até descrença de algumas pessoas próximas, mas eu sempre soube que atuar era o meu caminho", afirmou o ator.

Natural de Belém, Phellipe Marques iniciou a formação artística sob a direção do ator e diretor Fernando Matos, no Grupo Encenação. Ao longo dos anos, participou de montagens teatrais que envolviam comédia, drama e espetáculos infantis.

Após consolidar a carreira no teatro paraense, o ator se mudou para o Rio de Janeiro em 2019, com o objetivo de ampliar as oportunidades no audiovisual. A mudança ocorreu pouco antes da pandemia, período marcado por incertezas no setor cultural.

image Phellipe Marques nos bastidores de Man on Fire, que estreia em abril na Netflix (Arquivo Pessoal/Phellipe Marques)

Mais uma participação no audiovisual

O avanço na carreira ganhou força em 2024, quando foi selecionado para o elenco de apoio da série internacional “Man on Fire”.

A produção, inspirada na obra do escritor A. J. Quinnell, teve gravações no México e contou com elenco internacional, incluindo a atriz brasileira Alice Braga. Na série, o ator paraense interpretou um policial responsável pela segurança de um presídio.

Com a carreira em expansão, Phellipe Marques destaca a importância da persistência para quem busca espaço fora do eixo Sul-Sudeste.

“Quero que outros artistas de Belém saibam que é possível. Estar fora do eixo Sul-Sudeste pode dificultar algumas coisas, mas não é um fator decisivo. Com dedicação e persistência, é possível conquistar espaço”, disse.

A série tem estreia prevista para 30 de abril de 2026 na Netflix e acompanha a história de um ex-mercenário em busca de redenção, com trama ambientada no México e no Rio de Janeiro.

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