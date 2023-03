Ator Luis Lobianco diz que já foi vítima de 'padrões irreais durante muito tempo'

O ator Luis Lobianco, 41 anos, que interpreta o "Vitinho" na novela da Globo "Vai na Fé", revelou em entrevistas recentes que a maturidade e o olhar mais generoso sobre quem é chegou na virada dos seus 40 anos. Disse ainda que desconfia de artistas saudosistas de piadas, que não são corretas no atual cenário social. As informações são da Revista Quem.

"Faço aniversário no dia 13 de janeiro. No dia 12, era uma coisa. No outro, eu já estava: 'opa, o que me serve e o que que não me serve, que vida que eu quero a partir de agora'", disse o ator.

O artista falou sobre a união com o marido, Lúcio Zandonadi, que ocorreu em janeiro deste ano, após 11 anos juntos. O ator também concorre com a peça "O Método Grönholm", na categoria de Melhor Ator ao Prêmio Shell de Teatro, que acontece na noite desta terça-feira, 21. “Estou muito orgulhoso. Esse personagem me deu muito trabalho, porque ele é difícil para cacete”, declarou.