Ator Eduardo Moscovis segue internado com covid-19 em São Paulo

O ator Eduardo Moscovis continua com o quadro estável, segundo a colunista Patrícia Kogut. Internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, o artista segue sem previsão de alta. Ao postar pela última vez em seu instagram, o ator estava no Uruguai gravando um novo trabalho audiovisual e chegou a tirar foto com a equipe em uma das locações. De acordo com a publicação, o estado de saúde do artista está evoluindo bem.