Ator de 'Stranger Things' revela preocupação com reação dos fãs à temporada final

Cercada de expectativas, a quinta e última temporada de Stranger Things tem estreia marcada para 26 de novembro na Netflix. E, enquanto os fãs não escondem a animação para devorar os episódios finais, o elenco da série tem outra preocupação: a reação do público. Finn Wolfhard, que vive Mike, disse em entrevista que o caso recente de Game of Thrones, cujo último ano despertou a ira dos espectadores, lhe causou grande nervosismo durante as filmagens dos capítulos inéditos.

"Acho que todos estávamos bem preocupados, honestamente", disse o ator à Time. "A forma como Game of Thrones foi destruída na última temporada nos fez entrar no set pensando 'vamos torcer para que esse tipo de coisa não aconteça com a gente'."

Ainda que o nervosismo tenha pairado sobre as cabeças de Wolfhard e seus colegas, ele acredita que o final de Stranger Things receberá uma reação bem diferente. "Lemos o roteiro e soubemos que seria algo especial."

Atualmente com 22 anos, Wolfhard começou a filmar a série no início da adolescência e ainda se lembra dos momentos de ansiedade que a juventude lhe trouxe nos bastidores. "Como um ator mirim, você tenta facilitar as coisas para as pessoas. Você não se impõe, não sabe como pedir um intervalo. Foi incrível e subconscientemente aterrorizante ter 13 anos e de repente todo mundo saber quem você é."

As pressões do trabalho foram especialmente difíceis nas gravações da quarta temporada de Stranger Things, quando Hollywood ainda estava trabalhando sob protocolos restritos da COVID-19, e Wolfhard passava por "problemas comuns de um primeiro relacionamento". "No meio de uma cena, comecei a hiperventilar. Me senti num aquário, porque muitos dos figurantes eram fãs e isso culminou num tipo de ataque de pânico", lembrou o ator.

Felizmente, Wolfhard pôde contar com o apoio de Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo, amigos e colegas de cena que também atuam ao seu lado desde o começo da série. Segundo ele, a dupla o procurou para dizer que eles também estavam sentindo a pressão trazida pelo sucesso da produção.

A quinta e última temporada de Stranger Things será dividida em três partes, que serão lançadas entre 26 de novembro e 31 de dezembro, sempre às 22h.