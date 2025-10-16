Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ator de 'Stranger Things' revela preocupação com reação dos fãs à temporada final

Estadão Conteúdo

Cercada de expectativas, a quinta e última temporada de Stranger Things tem estreia marcada para 26 de novembro na Netflix. E, enquanto os fãs não escondem a animação para devorar os episódios finais, o elenco da série tem outra preocupação: a reação do público. Finn Wolfhard, que vive Mike, disse em entrevista que o caso recente de Game of Thrones, cujo último ano despertou a ira dos espectadores, lhe causou grande nervosismo durante as filmagens dos capítulos inéditos.

"Acho que todos estávamos bem preocupados, honestamente", disse o ator à Time. "A forma como Game of Thrones foi destruída na última temporada nos fez entrar no set pensando 'vamos torcer para que esse tipo de coisa não aconteça com a gente'."

Ainda que o nervosismo tenha pairado sobre as cabeças de Wolfhard e seus colegas, ele acredita que o final de Stranger Things receberá uma reação bem diferente. "Lemos o roteiro e soubemos que seria algo especial."

Atualmente com 22 anos, Wolfhard começou a filmar a série no início da adolescência e ainda se lembra dos momentos de ansiedade que a juventude lhe trouxe nos bastidores. "Como um ator mirim, você tenta facilitar as coisas para as pessoas. Você não se impõe, não sabe como pedir um intervalo. Foi incrível e subconscientemente aterrorizante ter 13 anos e de repente todo mundo saber quem você é."

As pressões do trabalho foram especialmente difíceis nas gravações da quarta temporada de Stranger Things, quando Hollywood ainda estava trabalhando sob protocolos restritos da COVID-19, e Wolfhard passava por "problemas comuns de um primeiro relacionamento". "No meio de uma cena, comecei a hiperventilar. Me senti num aquário, porque muitos dos figurantes eram fãs e isso culminou num tipo de ataque de pânico", lembrou o ator.

Felizmente, Wolfhard pôde contar com o apoio de Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo, amigos e colegas de cena que também atuam ao seu lado desde o começo da série. Segundo ele, a dupla o procurou para dizer que eles também estavam sentindo a pressão trazida pelo sucesso da produção.

A quinta e última temporada de Stranger Things será dividida em três partes, que serão lançadas entre 26 de novembro e 31 de dezembro, sempre às 22h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIE/STRANGER THINGS/TEMPORADA FINAL
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PLURAL FEST

Plural Fest celebra a diversidade musical do Pará em sua terceira edição

Festival reúne pagode, pop rock e carimbó em uma noite de ritmos e culturas na Assembleia Paraense

16.10.25 12h10

SHOW GRATUITO

Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

Banda católica da Arquidiocese de Belém apresenta repertório especial dedicado à Nossa Senhora de Nazaré

15.10.25 22h58

FAMOSOS

Cantor sul-coreano anuncia vinda a Belém para show e expressa devoção a Nossa Senhora

Artista sul-coreano destacou sinais e milagres vividos desde que chegou ao Brasil

15.10.25 20h58

EDITAL

Banco da Amazônia anuncia R$ 8,9 milhões para projetos culturais e ambientais; veja como participar

Iniciativas esportivas e sociais também poderão ser participar. As inscrições seguem até 28 de novembro

15.10.25 20h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

PÉ QUENTE?

Sheila Mello vai ao Re-Pa e comemora vitória do Remo no Mangueirão

A loira do grupo É o Tchan acompanhou mais um jogo do Remo no Mangueirão, que terminou novamente com vitória do clube azulino

15.10.25 20h15

MODA

Victoria’s Secret Fashion Show: veja as brasileiras que desfilaram em 2025

O clássico desfile com Angels retornou em 2024 após cinco anos, com as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, que também marcaram presença nessa edição

16.10.25 11h14

Pé quente?

Alane Dias e Francisco Gil assistem clássico Re-Pa e comemoram vitória do Leão no Mangueirão

Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)

14.10.25 21h32

VIOLÊNCIA

Gracyanne Barbosa é assaltada na Zona Oeste do Rio e sofre agressão

Modelo fitness e ex-BBB estava acompanhada da irmã quando teve o carro levado por criminosos na Barra Olímpica, na noite de quarta-feira (15).

16.10.25 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda