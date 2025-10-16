Coluna do Estadão: Estatal suspende licitação milionária depois de receber denúncia

O presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Alexandre Amorim, suspendeu uma licitação de R$ 77 milhões e abriu investigação após receber denúncia de favorecimento a uma empresa por ligações com uma superintendente do órgão. A licitação foi aberta para contratar uma plataforma de gerenciamento empresarial. Segundo a denúncia, obtida pela Coluna, a Lotus, empresa que havia sido declarada vencedora, usou infraestrutura da PPN, companhia dirigida por José Gomes, ex-superintendente do Serpro e casado com Fernanda Gomes, superintendente da estatal. Procurado, o Serpro disse que "não comenta casos sob apuração" e reiterou seu compromisso com a ética e com a governança. A PPN negou qualquer irregularidade.

SUSPEITAS. Ainda de acordo com a denúncia encaminhada à presidência do Serpro, a Lotus ficou em terceiro lugar no edital e só passou à liderança depois que os dois primeiros colocados foram desclassificados da licitação por problemas técnicos. Procurada, a Lotus não respondeu.

PROCESSO. A investigação interna é conduzida pelos departamentos de conformidade e integridade do Serpro, que disse ter agido em linha com os "princípios de transparência e integridade". A estatal prometeu "rigor técnico" na apuração do caso.

OUTRO LADO. Em nota, a PPN negou ter ligação com a licitação ou com a Lotus. "As empresas são concorrentes no mercado", afirmou o comunicado, acrescentando: "A PPN está estabelecida no mercado de tecnologia há 23 anos, reconhecida por ser uma empresa proba, séria e comprometida com a transparência, a legalidade e a conformidade".

ACORDO... Antes de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelar ontem a sessão do Congresso, senadores articulavam "camuflar" a derrubada de vetos do presidente Lula ao novo licenciamento ambiental. O objetivo era evitar um novo desgaste para o Legislativo com a flexibilização das leis ambientais às vésperas da COP-30.

...SILENCIOSO. A ideia era derrubar o mínimo de vetos possível - foram 63 no total. No entanto, houve pacto para retomar outros dispositivos vetados, sem alarde, em uma medida provisória e um projeto de lei sobre o tema enviados pelo governo.

ATA. Cotado ao STF, o ministro Bruno Dantas, do TCU, já disse que a gestão fiscal do governo Dilma "foi marcada por atos temerários, reveladores de uma perniciosa falta de desvelo". O voto, de 2016, rejeitou as contas da petista após o impeachment. Dantas e o TCU não responderam.

NÃO CUSTA... Está praticamente sacramentado que Lula escolherá o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF com a aposentaria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. Mesmo assim, a vereadora Keit Lima (PSOL-SP) colhe assinaturas em uma petição online para que o petista indique uma mulher negra para a Corte.

...TENTAR. "O Supremo é o guardião da Constituição e tem como dever representar o povo brasileiro. Mas, em 133 anos, o STF nunca teve uma mulher negra entre seus ministros", critica a psolista para pressionar Lula.

PRONTO, FALEI!

Fernando Vernalha Direito Administrativo

"O plano de reestruturação dos Correios é medida paliativa. O modelo de prestação estatal perdeu eficiência. É preciso retomar a pauta da privatização."

CLICK

Carlos Gonçalves Prefeito de Rio Largo (AL)

Com Silvana Bauducco, acionista da empresa, na inauguração de linha de produção da marca na cidade alagoana. O investimento é de quase R$ 10 milhões.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)