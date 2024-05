Ator de Rebel Moon é preso por esfaquear ex-namorada mais de 20 vezes

O ator Nick Pasqual, que participou do filme "Rebel Moon – Parte 1" na Netflix, foi preso enquanto tentava fugir dos Estados Unidos para o México. Ele é acusado de esfaquear a ex-namorada mais de 20 vezes. De acordo com o New York Post, Pasqual teria invadido a casa de Allie Shehorn, uma maquiadora de Hollywood, em 23 de maio por volta das 4h30, e a esfaqueado várias vezes.

Moradora de Sunland, na Califórnia, Shehorn sofreu cortes no pescoço, braços e abdômen. Ela foi encontrada pela mãe adotiva no final do dia em uma "cena sangrenta". "Eu a encontrei e tive que ir até o quarto onde tudo aconteceu. Não foi uma visão bonita", disse Christine White, mãe adotiva de Allie, à rede de TV KTLA.

A maquiadora passou por várias cirurgias e está hospitalizada. Um amigo postou em seu Instagram, na quarta-feira (29/05), uma foto de Allie no hospital. "Allie está dando passos positivos para sua recuperação. Ainda é um caminho muito longo, mas ela está enfrentando-o com coragem e determinação", escreveu.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com o New York Post, Pasqual foi acusado de tentativa de homicídio, roubo residencial de primeiro grau com pessoa presente e por "infligir graves lesões corporais à vítima em circunstâncias que envolvem violência doméstica".

O ator será extraditado para Los Angeles para responder às acusações. Se condenado, ele poderá enfrentar pena máxima de prisão perpétua na prisão estadual. Segundo o Daily Mail, a maquiadora já havia entrado com uma ordem de restrição contra o ator antes do ataque. Além de "Rebel Moon – Parte 1", Nick Pasqual teve pequenos papéis em produções como "How I Met Your Mother", "Babylon" e outros.