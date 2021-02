Ator de 'La Casa de Papel' mostra transformação física

Nesta quarta-feira (10), o ator Miguel Herrán, conhecido por interpretar Rio na série "La Casa de Papel", surpreendeu os fãs nas suas redes sociais ao comparar o antes e depois de seu corpo após fazer dieta e exercícios físicos nos últimos meses.

Na legenda ele explica que chegou ao resultado com uma nova planilha de exercícios e melhorando os hábitos alimentares. "Sempre priorizando a saúde acima dos resultados estéticos", escreveu Herrán. "Desde quando saímos do isolamento, eu melhorei muito com os treinos e a alimentação", completou.

Nos comentários, ele recebeu elogios pela boa forma. "Parece um Transformer", escreveu uma fã. "Me inspira", escreveu outra.