Ator de 'Greys Anatomy' morre em acidente de carro aos 46 anos

Estadão Conteúdo

O ator Brad Everett Young, que integrou o elenco da série Grey's Anatomy (2008) e do filme Jurassic Park 3 (2001), morreu na última segunda-feira, 15, em Los Angeles (EUA). Ele foi vítima de um acidente de carro em uma das rodovias da cidade. A informação foi confirmada pelo escritório Pal Publish Relations, que cuidava das relações de Brad com a imprensa, nesta quarta-feira, 18. "Sentiremos muita falta dele", diz a nota publicada nas redes sociais do escritório.

Além de ator, Brad Everett era também fotógrafo, influenciador e defensor da educação artística. Criou a Dream Loud Official, uma organização sem fins lucrativos formada para ajudar a salvar os programas de artes e música nas escolas dos Estados Unidos. Nos últimos anos, muitos destes programas foram cortados da grade curricular do ensino básico devido a ajustes orçamentários.

"Ele dedicou inúmeras horas, paixão e criatividade para restaurar e preservar esses componentes vitais da educação, acreditando que as artes não são um luxo, mas uma necessidade", completou a nota emitida pela Pal Publish Relations. Brad Everett também integrou o elenco de As Panteras (2000), Charmed (2000) e Eu Te Amo, Cara (2009).

Palavras-chave

BRAD EVERETT YOUNG/MORTE
Cultura
