O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ator de clássicos, Rick Moranis confirma retorno aos cinemas após 30 anos afastado

O ator fará parte da continuação de S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço, a paródia de Star Wars criada por Mel Brooks

Estadão Conteúdo
fonte

Rick Moranis em "Querida, encolhi as crianças" (Divulgação)

O ator Rick Moranis, que atuou em filmes como Querida, Encolhi as Crianças, A Pequena Loja dos Horrores e Os Caça-Fantasmas, encerrou um hiato de quase três décadas e voltou a um set de cinema para filmar a sequência de um clássico dos anos 1980.

O ator fará parte da continuação de S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço, a paródia de Star Wars criada por Mel Brooks. Moranis retorna a um dos papéis que o consagrou no mundo da comédia - Lord Dark Helmet, uma sátira do vilão Darth Vader.

A sequência será dirigida por Josh Greenbaum e tem roteiro de Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, que também integra o elenco. Além de Moranis, Bill Pullman, Mel Brooks, Daphne Zuniga e George Wyner, que estrelaram o filme original, também estão confirmados.

Além do anúncio do retorno do elenco original, a Amazon MGM revelou que a produção do longa está a todo vapor. O estúdio divulgou uma foto de bastidores do filme e também revelou que a produção deve chegar aos cinemas em 2027. Ainda não há, no entanto, um título ou uma sinopse oficial para a obra.

Quem é Rick Moranis?

Estrela de clássicos como Os Caça-Fantasmas, Querida, Encolhi as Crianças e A Pequena Loja de Horrores, Rick Moranis se tornou um dos maiores nomes da comédia hollywoodiana nos anos 1980 e 1990, contracenando com nomes como Steve Martin, Bill Murray, Max von Sydow, John Candy e Catherine OHara.

Nascido no Canadá, Moranis chamou a atenção do público no começo dos anos 1980, como integrante do elenco do programa de esquetes Second City TV. Nos anos seguintes, ele dirigiu e estrelou Cervejaria Maluca e participou de Ruas de Fogo, onde contracenou com Diane Lane e Willem Dafoe.

Sua grande oportunidade em Hollywood chegou em 1984, com o lançamento de Os Caça-Fantasmas, em que ele interpretou Louis Tully, contador que acaba possuído por um dos espíritos que servem o vilão Gozer.

Ainda nos anos 1980, Moranis acumulou uma sequência de sucessos, incluindo A Pequena Loja de Horrores, O Tiro que Não Saiu Pela Culatra, S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço e Querida, Encolhi as Crianças. Entre 1990 e 1997, ele estrelou Querida, Estiquei o Bebê, Meu Pequeno Paraíso, Inimigos Para Sempre e Os Flintstones: O Filme, em que interpretou o icônico Barney Rubble.

Ele, no entanto, se afastou dos cinemas em 1997, após Querida, Encolhi A Gente, preferindo focar na criação de seus dois filhos após a morte da esposa, Ann Belsky, que morreu em 1991, após tratamento de um câncer.

Trocando Hollywood por Nova York, o ator começou a levar uma vida pacata, longe dos holofotes e das câmeras dos paparazzi. Embora não tenha aparecido em live-actions, Moranis emprestou a voz para algumas animações, a maior delas sendo Irmão Urso, lançada em 2003 pela Disney, e sua sequência, de 2006.

Cultura
