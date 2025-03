Ator de 'As Branquelas' visita Belo Horizonte ao lado da namorada

O ator norte-americano Marlon Wayans, 52 anos, conhecido por seu papel em "As Branquelas", visitou Belo Horizonte (MG) na terça-feira (18). Ruby, namorada brasileira do artista, registrou o momento em um vídeo, em que Wayans aparece utilizando um boné do Atlético-MG.

"Chegamos em BH. BH é quem? BH é 'nóis'!", disse Ruby no vídeo. Na legenda, ela escreveu: "Ele com cara de malvadão, mas é meu amorzinho!".

Conhecido por atuar em vários filmes de comédia, entre eles “As Branquelas”, “Norbit”, “Vizinhança do Barulho”, e o “O Pequenino”, Marlon Wayans é também roteirista, comediante, produtor e diretor.

Seu namoro com Camila Gomes, conhecida como Ruby, começou em 2024. Natural de Belo Horizonte, a mineira é cantora e compositora e atualmente vive nos Estados Unidos.

Um dos maiores sucessos da cantora se chama "Quero Mermo”, gravada com BK e Papatinho, produtor que já trabalhou com Anitta.