O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ator de 25 anos morre durante a estreia do musical 'Aladdin' em teatro na Grande SP

Estadão Conteúdo

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, ator de 25 anos, sofreu um mal súbito e morreu durante a apresentação de estreia do musical Aladdin no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite de sábado, 6.

A montagem do espetáculo era da escola Clayds Zwing, que lamentou nas redes sociais: "Hoje nos despedimos de Vitor Eduardo Dumont Ferreira, o nosso querido Vitor Dumont, 25 anos, nascido em São Paulo, era artista por essência, talento e luz por vocação. Ator, bailarino e cantor de teatro musical, Vitor carregava no corpo e na voz uma energia que atravessava qualquer plateia."

"Um mal súbito interrompeu sua vida enquanto era aplaudido, fazendo a plateia sorrir. Vitor partiu fazendo o que amava, no lugar onde sempre pertenceu: o palco. Sua presença, seu talento e sua generosidade artística deixam uma marca que não se apaga", informou ainda a publicação.

O coreógrafo Francisco Ribeiro relatou nas redes sociais que Vitor desmaiou no palco faltando 20 minutos para o fim da apresentação. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas a morte foi constatada no local. A causa ainda não foi divulgada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

TEATRO/DANÇA/ALADDIN/VITOR DUMONT/MORTE
