Ateliê paraense Ellis Verline firma parceria exclusiva com o estilista Lucas Anderi

As noivas e debutantes paraenses que sonham em ter um vestido desenhado por um estilista que já produziu várias famosas vão ter os seus pedidos atendidos. A partir desta quarta-feira (9), o ateliê Ellis Verline é o mais novo local credenciado para representar a grife do estilista Lucas Anderi, que integra a equipe do programa ‘Fábricas de Casamentos’, do SBT.

E, para marcar o início da parceria, a estilista e proprietária do ateliê, Elenir Moreira e Anderi vão promover hoje um bate-papo, por meio de live, que será transmitida no Instagram da grife paraense, a partir das 18h, para falar sobre como surgiu a inspiração para a nova coleção, mostrar os novos modelos e até trazer surpresas às telespectadoras.

A união de quase 24 anos de mercado com especializações em vestidos de noivas com o talento de um dos principais estilistas do Brasil, segundo a dona da marca Ellis Verline, foi muito desejada pelo público feminino.

Elenir Moreira afirma que com essa combinação de experiências, entre Lucas e ela, vai poder oferecer às clientes mais o estilo de Anderi dentro da Ellis Verline Exclusive, possibilitando acessos à de vestidos com criações exclusivos e permitindo que a noiva não precise se deslocar para outra localidade para adquirir o que deseja.

“Antigamente, elas [as noivas] tinham que ir até São Paulo. Então, precisava ter todo um tempo para viajar, agendar, marcar e depois voltar para fazer a prova novamente. Imagina o quanto isso é dispêndio de tempo e de recurso. Ela ainda corre o risco de sofrer o ‘esticamento’, que é quando a noiva perde ou aumenta de peso nas vésperas do casamento”, explica a estilista.

Agora, com as novas alternativas oferecidas pelo ateliê, de acordo com a dona da grife, as clientes vão poder economizar tempo e dinheiro, podendo desfrutar de um serviço que oferece uma equipe de profissionais dispostas a auxiliar nas alterações necessárias para trazer a personalidade requisitada pela noiva.

“O Ellis Verline Exclusive oferece ao cliente a possibilidade se ela [a noiva] estiver oscilando de peso na semana do evento, nós temos uma equipe de aproximadamente trinta pessoas que possuem condições de fazer as modificações para trazer um detalhe diferenciado”, reitera Elenir.

As novas peças de Anderi que são representadas pela grife no Pará só vão poder ser compradas ou feito o primeiro aluguel na unidade da Ellis Verline Exclusive.

Suzane Pinheiro foi uma das noivas que se adiantou e fez a reserva de um modelo para usar em um dos momentos mais especiais da sua vida, o casamento com o noivo Rodrigo Beltrão, que irá ocorrer no dia 14 de maio de 2021.

Ela revela que quando a estilista Elenir Moreira revelou que estava com a parceira com Anderi, ela não acreditou, porque já tinha pesquisado e o lugar mais próximo que conseguiria alugar\comprar um vestido era em Fortaleza, e com a situação da pandemia, ficou inviável.

“Pra mim foi maravilhoso trazer ele pra Belém! Eu sempre segui o Lucas Anderi nas redes sociais e me identificava com todos os vestidos deles. Gosto do estilo ousado e ao mesmo tempo romântico que as peças transmitem. Agora com a parceria, irei usar o vestido que eu sempre sonhei”, afirma Suzane.

Os noivos, pais e convidados também podem ter os seus trajes feitos pela Ellis Verline For Man. Nas últimas semanas, a empresa especializada em ternos, recebeu a nova coleção de trajes sociais e acessórios, com peças disponíveis tanto para venda quanto para aluguel. Entre os destaques, a grife Camargo Alfaiataria, da qual é representante, e sapatos Rafarillo.

Para realizar os aluguéis ou compras dos vestidos, as noivas podem se direcionar às duas unidades femininas, a da A Vigor e Exclusive, localizado em um prédio na Rua Boaventura da Silva. Já o público masculino, deve ir ao prédio de Ellis Verline For Man, localizado na Alcindo Cacela.