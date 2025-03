Ataque jihadista deixa 44 civis mortos no Níger

Quarenta e quatro civis morreram nesta sexta-feira (21) em um ataque jihadista no sudoeste do Níger, anunciou o Ministério do Interior deste país da África Ocidental em um comunicado divulgado pela televisão estatal Télé Sahel.

"O povo de Fambita, na comuna rural de Kokorou, foi alvo de um bárbaro ataque dos terroristas do EIS" (Estado Islâmico do Saara), cujo alvo era uma mesquita, segundo a mesma fonte.

O ministério relatou "44 mártires, todos civis, e 13 feridos, 4 deles gravemente", e declarou um período de luto nacional de 72 horas a partir de sábado.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Suspeito de atropelamento em Nova Orleans é do Texas e possuía bandeira do Estado Islâmico]]

O Níger, na região do Sahel e governado por um regime militar, enfrenta frequentemente ataques jihadistas vinculados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI) no sudoeste do país e às células do Boko Haram e sua dissidência Iswap no sudeste.

"Por volta das 14h, enquanto os fiéis muçulmanos realizavam a oração de sexta-feira, esses terroristas fortemente armados cercaram a mesquita para executar este massacre de rara crueldade", acrescentou o ministério, detalhando que os agressores "incendiaram o mercado e casas ao saírem".

Fambita está localizada na chamada zona das "três fronteiras", entre Níger, Mali e Burkina Faso, uma região que os jihadistas afiliados ao EI e à Al Qaeda transformaram em seu esconderijo.