Astrid Fontenelle chora ao anunciar saída do programa 'Saia Justa'

Astrid Fontenelle anunciou na última quarta-feira, 29, sua saída do Saia Justa depois de 11 anos à frente do programa. Ao lado das companheiras de sofá: Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil, ela se emocionou e foi às lágrimas ao se despedir.

"Por falar em despedidas, chegou a minha hora de dizer tchau, até breve, adeus ao Saia Justa. Foram 11 anos aqui nesse sofá e hoje eu fiz algumas contas, são 528 programas. E nessa conta, se a gente multiplicar por 3, dá mais de 1500 assuntos que passaram aqui", disse Astrid, em lágrimas.

Sobre os novos projetos de Astrid e Larissa, o GNT fez um comunicado via redes sociais, com destaque para a estreia da nova temporada de Chegadas e Partidas. Confira na íntegra: "Astrid estreia amanhã a nova temporada do Chegadas e Partidas às quintas no canal e aos domingos no Fantástico e se prepara para um projeto autoral no GNT em 2024. Larissa focará neste momento na carreira musical, com dedicação à gravação de seu novo álbum e turnê de lançamento, e também seguirá explorando ainda mais a vertente atriz", diz a publicação.