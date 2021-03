Assistindo conversa entre Fiuk e Gil, Carla dispara: ‘Se doem por qualquer coisa’

Carla Diaz segue no quarto secreto do "BBB 21", ouvindo as conversas de seus colegas de confinamento, e o papo da vez foi entre Fiuk e Gilberto. Os dois começaram a conversa falando sobre a atriz.

"Caio sai, a primeira opção de voto da Carla era eu", afirmou Gilberto. "Independentemente, acho legal a gente ver que não estamos doidos. A gente realmente tem uma visão aqui, é uma sensibilidade que em vários momentos está fazendo sentido", respondeu Fiuk.

Rindo da afirmação feita pelos brothers, a atriz afirmou: "Vocês estão”. Fiuk continuou dizendo: "Eu sinto coisinhas da Carla desde o comecinho. Ela fingia que era a minha amiga".

A loira então se mostrou indignada com o que ouviu. O cantor então relembrou um episódio que viveu com a atriz no qual ela comentou: "O Fiuk leva tudo para o outro lado".

“Gente, as pessoas se doem com qualquer coisa, Fiuk se doeu com sapato, com cadarço”, reclamou Carla Diaz.

O papo dos dois seguiu e o assunto virou Juliette. Gil e Fiuk criticaram o comportamento da paraibana e o filho de Fábio Júnior afirmou que Juliette às vezes "baixa a advogada". Carla a defendeu: "É que ela é justa".