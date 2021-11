Assim como Angel, relembre personagens de novelas queridos pelo público que morreram no final

Após polêmicas contratuais, a atriz Camila Queiroz anunciou ontem que deixaria Verdades Secretas 2. Com isso, a série de sucesso da TV Globo terá que encontrar novas formas de ganhar a audiência do público sem a querida "Angel". Mas não é a primeira vez que um autor resolve matar um papel que era muito querido pelo público em sua produção.

Relembre alguns casos que marcaram a vida dos telespectadores e os deixaram bem tristes:

1- Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis) – Alma Gêmea (2005)

Folhetim com temática espírita de Walcyr Carrasco e que no encerramento mostrou Rafael (Eduardo Moscovis), levando um tiro da vilã, Cristina (Flávia Alessandra), e morrendo ao mesmo tempo que Serena (Priscila Fantin), que teve um ataque do coração.

Após o falecimento dos personagens, o público acompanhou cenas nas quais eram vistas as outras vidas que o casal esteve junto. No fim, é exibida uma última encarnação, com Serena e Rafael agora crianças e nos tempos atuais.

2 - Dulce (Cássia Kis) – Morde & Assopra (2011)

Vendedora de cocadas, Dulce (Cássia Kis) economiza o máximo possível para conseguir enviar dinheiro para o filho, Guilherme (Klebber Toledo), que dizia estar estudando medicina, mas torrava o dinheiro da mãe na farra.

Após descobrir a verdade, Dulce passou a pensar mais em si e conseguiu transformar o filho num homem honesto. No fim da produção de Walcyr Carrasco, ela acaba adoecendo e falece em casa.

3 - Comendador José Alfredo (Alexandre Nero) – Império (2014)

Muitos chegaram a duvidar que Aguinaldo Silva teria coragem de levar até o fim a ideia de matar o Comendador José Alfredo (Alexandre Nero), o protagonista de Império, no último capítulo da produção.

O novelista não só fez, como ainda criou uma situação forte: foi um tiro dado pelo próprio filho do personagem, José Pedro (Caio Blat), que causou o falecimento do empresário. Na época, uma revolta geral tomou conta nas redes sociais.

4 - Afonso Lambertini (Lima Duarte) – Da Cor do Pecado (2004)

Primeira novela de João Emanuel Carneiro, Da Cor do Pecado foi uma das maiores audiências do horário das 19h dos últimos anos e quem acompanhou o enredo lamentou a morte de Afonso Lambertini (Lima Duarte), pai do protagonista, Paco (Reynaldo Gianecchini).

Tony (Guilherme Weber), vilão da produção, atira contra Afonso no momento em que o empresário está acertando as contas com Paco, que havia fingindo durante anos que tinha falecido. Antes de morrer, o senhor faz as pazes com o herdeiro e diz que o perdoa.